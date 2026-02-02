«Зачем что-то говорить?» В Госдуме призвали главу ФИФА действовать по вопросу России

Свищев заявил, что главе ФИФА нужно перейти от слов к делу по вопросу России

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начать действовать по вопросу возвращения России на международные турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Инфантино уже не в первый раз заявляет о том, что он был бы не против вернуть наших футболистов в международную спортивную семью. Зачем что-то говорить? Ты за спортсменов и против отстранения — возьми и допусти! Ты же президент. Его высказывания далеки от реализации», — заявил Свищев.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее был назван ключевой аспект в вопросе возвращения России в международный футбол.