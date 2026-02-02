Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Православному блогеру дали срок за изнасилование

Блогера Роммеля приговорили к 15 годам колонии за изнасилование четвероклассницы
Telegram-канал Осторожно, новости

Православного блогера Клауда Роммеля приговорили к 15 годам колонии за изнасилование четвероклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Приговор 32-летнему мужчине вынес Красногвардейский суд Санкт-Петербурга. По версии следствия, Роммель неоднократно совершал в отношении 10-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал ее.

Как пишет «Осторожно, новости», Роммель сожительствовал с 46-летней коллегой, и с ними жила ее 10-летняя дочь. В какой-то момент блогер переселил девочку в свою комнату и сделал ее героиней своего православного YouTube-блога. Его поймали в постели с несовершеннолетней зимой 2023-го. Тогда он не отрицал, что трогал ребенка, утверждая, что делал ей медицинский массаж. Заявление на него подала крестная мать четвероклассницы.

Согласно сообщению пресс-службы суда, Роммель насиловал школьницу на протяжении полутора лет. Изначально девочка приходила к нему для занятий по школьным предметам, однако впоследствии стала проживать в этой квартире вместе с матерью.

Блогер свою вину не признал.

В сентябре в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Приговором суда россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!