Православному блогеру дали срок за изнасилование

Православного блогера Клауда Роммеля приговорили к 15 годам колонии за изнасилование четвероклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Приговор 32-летнему мужчине вынес Красногвардейский суд Санкт-Петербурга. По версии следствия, Роммель неоднократно совершал в отношении 10-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал ее.

Как пишет «Осторожно, новости», Роммель сожительствовал с 46-летней коллегой, и с ними жила ее 10-летняя дочь. В какой-то момент блогер переселил девочку в свою комнату и сделал ее героиней своего православного YouTube-блога. Его поймали в постели с несовершеннолетней зимой 2023-го. Тогда он не отрицал, что трогал ребенка, утверждая, что делал ей медицинский массаж. Заявление на него подала крестная мать четвероклассницы.

Согласно сообщению пресс-службы суда, Роммель насиловал школьницу на протяжении полутора лет. Изначально девочка приходила к нему для занятий по школьным предметам, однако впоследствии стала проживать в этой квартире вместе с матерью.

Блогер свою вину не признал.

В сентябре в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Приговором суда россиянину назначили наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь.