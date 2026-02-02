Россия предостерегла Германию от отправки военных на Украину

Иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил России. Об этом заявили в МИД РФ.

«Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов и с позиции силы изначально абсурдны и обречены на провал», — отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что немецкие власти больше не скрывают реваншистских настроений в отношении России. Они «мечтают» нанести России «стратегическое поражение» и причинить ей максимально возможный экономический ущерб, в том числе за счет неправомерных антироссийских санкций, добавили в ведомстве.

25 января директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

9 января подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис высказал мнение, что идеи об отправке западных войск на Украину и об эскалации конфликта с Россией губительны для Европы и США, у которых нет для этого ресурсов. По его словам, какими бы хорошими ни считались войска Запада, в том числе США, они даже близко не находятся в положении, когда можно было бы «с конфликтом наступить на Россию».

Ранее в МИД РФ оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества.