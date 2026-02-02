Размер шрифта
В файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и Моссад

Сборщик денег для Трампа Вайзер отправлял письмо о связях президента США с Моссад
Среди опубликованных файлов американского миллиардера Джеффри Эпштейна оказалось письмо о якобы связи президента США Дональда Трампа с педофилией и израильской разведкой Моссад. Документ опубликован на сайте американского минюста.

Ведомство опубликовало электронное письмо, отправленное 29 ноября 2018 года, от члена Республиканской партии Рона Вайзера неизвестному. Он также занимался поиском денег для Трампа в 2016 году.

В теме письма указано: «Связь Трампа, Эпштейна и (экс-президента США Билла) Клинтона с Моссад раскрыла сексуальное насилие над детьми».

Текст письма скрыт. В его конце прилагается ссылка на публикацию издания Veterans Today от 28 ноября 2018 года о том, что Моссад удалил из интернета сотни фотографий с Эпштейном и его помощницей Гислейн Максвелл с Дональдом Трампом.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. Опубликованные материалы включали более двух тысяч видео и 180 изображений, а том числе большие объемы порнографии с устройств финансиста.

Газета The New York Times (NYT), проанализировав файлы, нашла среди них 5,3 тысячи, в которых более 38 тысяч раз упоминается президент США Дональд Трамп, а также связанные с ним люди и термины. Также в файлах обнаружили упоминания краснодарского модельного агентства, которое могло поставлять девушек Эпштейну.

Ранее СМИ назвали число упомянутых жертв в документах по делу Эпштейна.
 
