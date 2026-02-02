«Уже не просто Макс, а Pro Max»: как менялся Максим Галкин

Шоумен и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), который в этом году отметит 50-летие, неожиданно отрастил бороду, чем привлек к себе внимание в социальных сетях. Фотографии с новым образом, которые он опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), набирают сотни тысяч лайков и восторженных отзывов. Подписчики сравнили Галкина с «голливудским актером», «брутальным красавчиком», рэпером Эминемом и даже с флагманской серией смартфонов Apple (ведь раньше был просто Макс, а теперь Pro Max). Некоторые поклонники артиста признаются ему в любви и вопрошают: «А давно Галкин стал таким горячим?»

На снимки, где Галкин позирует в горнолыжной экипировке, отреагировала и его супруга — эстрадная певица Алла Пугачева.

«Молодец! Все, как я люблю», — написала она.

Галкин не первый раз прибегает к преображению. Как артист менялся с годами — в галерее «Газеты.Ru».