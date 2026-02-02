«Эффективный метод давления»: на Украине призвали ФИФА не возвращать Россию

На Украине призвали ФИФА не возвращать Россию в международный футбол

Украинская ассоциация футбола на официальном сайте призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию по вопросу допуска России на международные турниры.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд.

«Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований», — указано в сообщении организации.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее был назван ключевой аспект в вопросе возвращения России в международный футбол.