Липецкие врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника

В Липецке 39-летняя женщина обратилась к врачам с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина обратилась в Областную клиническую больницу с новообразованием, которое заняло почти всю брюшную полость, сдавило ее внутренние органы и создавало угрозу для жизни пациентки. Медики провели ей операцию, в ходе которой опухоль была успешно удалена.

Вмешательство прошло успешно. Состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели из реанимации в отделение, и вскоре планируется ее выписка.

До этого тюменские врачи спасли мужчину с огромной опухолью на лбу. Новообразование размером восемь на десять сантиметров поразило лобную область, переносицу, мягкие ткани обеих орбит и прорастало до лобной кости пациента.

Ранее московскому подростку удалили опухоль размером с кабачок.