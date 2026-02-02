Директор Долиной о состоянии певицы: «Здоровье и нервы не вернешь»

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин уверил, что конфликт из-за квартиры певицы в Хамовниках официально завершен. Его слова передает kp.ru.

Пудовкин подчеркнул, что ситуация оказалась больной для всех участников — и, наконец, она закончена. Сейчас исполнительница находится в поиске нового жилья.

«Хотя здоровье и нервы не вернешь. <…> Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна постоянным образом решит тот самый квартирный вопрос», — отметил он.

По словам Пудовкина, сейчас Долину поддерживает семья, «хорошие и добрые друзья», а также то, что она по-прежнему пользуется популярностью у слушателей в России. Директор рассказал, что сейчас певица готовится снимать новый клип и реализовывать множество других проектов.

«Новые песни, новые релизы, новая концертная программа, съемка нового клипа уже в ближайшее время. Театральные постановки, профессиональная работа со студентами в академии Ларисы Долиной…» — подытожил директор.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес. Кроме того, артистка записала новую песню, в которой есть строчки о «невыносимой боли».

Ранее СМИ раскрыли стоимость «роскошной» съемной недвижимости Ларисы Долиной