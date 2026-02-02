Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД РФ рассказали об угрозе от военно-биологической деятельности Запада

Лавров указал на угрозу военно-биологической деятельности Запада
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва расценивает как угрозу безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада, в том числе в непосредственной близости от российских границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, примером такой деятельности является реализация соответствующей программы на территории Украины при поддержке Пентагона.

Лавров утверждает, что в результате специальной военной операции вскрылись факты осуществления военно-биологических программ, которые нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.

4 января директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил, что Москва требует решить вопрос о биологической деятельности США на Украине. По словам дипломата, РФ до сих пор не получила должной реакции, несмотря на то, что проблема остается актуальной и по-прежнему требует решения.

Ранее Трамп в ООН высказался о разработке биооружия, вспомнив пандемию.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!