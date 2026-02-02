Москва расценивает как угрозу безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада, в том числе в непосредственной близости от российских границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, примером такой деятельности является реализация соответствующей программы на территории Украины при поддержке Пентагона.

Лавров утверждает, что в результате специальной военной операции вскрылись факты осуществления военно-биологических программ, которые нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.

4 января директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил, что Москва требует решить вопрос о биологической деятельности США на Украине. По словам дипломата, РФ до сих пор не получила должной реакции, несмотря на то, что проблема остается актуальной и по-прежнему требует решения.

