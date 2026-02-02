Зеленский и Макрон. Кто из действующих политиков засветился в файлах Эпштейна

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и десятки других западных политиков упоминаются в опубликованных минюстом США документах по делу Джеффри Эпштейна. Всего обнародовано более 3 млн файлов, в том числе более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений. Как причастность к скандальному расследованию может повлиять на западных политиков — в материале «Газеты.Ru».

Министерство юстиции Соединенных Штатов обнародовало более 3 млн страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, который обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек, а также мог быть причастен к незаконной торговле людьми.

В файлы вошли фотографии известных личностей, стенограммы заседаний большого жюри и материалы расследований, а также переписки самого Эпштейна со многими западными политиками. Все упомянутые в документах лица отрицают свою причастность к сексуальному насилию. Однако многие сохранили дружеские отношения с Эпштейном или возобновили их — даже после того, как ему впервые были предъявлены обвинения.

Среди упомянутых в файлах иностранных высокопоставленных лиц много политиков и бизнесменов, а наиболее известными из них являются президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и сам президент США Дональд Трамп .

Связи Зеленского и Эпштейна

В новой порции документов по делу Эпштейна, которые были опубликованы несколько дней назад, множество раз в разном контексте упоминается украинский президент Владимир Зеленский.

Стало известно, что в марте 2014 года Эпштейн обсуждал возможности, которые принесет восстание на Украине, с Ариан де Ротшильд, которая на данный момент является генеральным директором финансовой организации Edmond de Rothschild Group.

«Восстание на Украине даст много возможностей, много», — говорится в тексте письма Эпштейна.

Обнародованные документы по делу финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна Jonathan Ernst/Reuters

Также в одной из переписок с участием Эпштейна содержались сомнения насчет способности украинского президента Владимира Зеленского управлять страной.

«Россияне ненавидят (действующего на тот момент президента Украины Петра. — «Газета.Ru») Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли Зеленский управлять страной», — сказано в одном из опубликованных сообщений, его автор неизвестен.

В 2019 году Эпштейн планировал совершить поездку на Украину после победы Зеленского на выборах.

«Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу, а потом в конце июня я планировал поездку на Украину. Я хочу, чтобы ты начала читать про политику на Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим», — писал Эпштейн.

В том же 2019 году Эпштейн в переписке с экс-министром финансов США Ларри Саммерсом сообщил, что «Зеленский ищет помощи». В свою очередь Саммерс согласился обсудить украинский вопрос, вскользь отметив, что бывал на конференциях Виктора Пинчука (украинский предприниматель и промышленник, политический деятель, миллиардер) и участвовал в усилиях по облегчению долгового бремени Украины.

Джеффри Эпштейн с неизвестными девушками Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

На фоне того, что еще сейчас известно о Зеленском и его делах, сообщения о связях с Эпштейном уже не вызывают такого удивления, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Вряд ли эта новая информация повлияет на политическую карьеру Зеленского, так как на фоне того, что он уже совершил, тяга к каким-то извращениям перестала быть предосудительной и совершенно не удивляет. Давно известно, что Украина является поставщиком проституток номер один. При помощи именно проституток у администрации Зеленского появились дополнительные рычаги влияния на многих европейских и американских политиков», — сказал депутат.

По его мнению, подобные истории являются элементом внутренней борьбы в США, но «лишний раз показывают настоящий моральный облик многих западных политиков».

«В России мы в очередной раз сделали вывод о моральном облике многих западных политиков. Честно говоря, после такого садиться за один стол переговоров с подобными людьми было бы просто омерзительно. Раньше в дело Эпштейна были втянуты в основном представители США и Великобритании, сейчас география расширяется и добавляются Франция, Украина, Израиль и другие страны», — заключил Милонов.

Имя Зеленского пока что фигурировало в материалах по делу Эпштейна исключительно в политическом ключе, но не исключено, что он замешан непосредственно и в преступных вещах, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов.

«Зеленский в файлах Эпштейна фигурирует скорее как пешка или обслуга великих западного мира. Однако будет совершенно неудивительно, если обнаружится, что сам украинский лидер, как человек с сомнительной репутаций, был замешан и грязных делах Эпштейна, связанных с печально известным островом», — сказал политолог в комментарии для «Газеты.Ru».

Беспомощные западные политики

Президент Франции Эммануэль Макрон упоминается в обнародованных материалах по делу Эпштейна более 200 раз. Известно, что французский лидер лично обращался к американскому финансисту за советом «почти по всем вопросам, включая международные и государственные институты, политику и науку». Эпштейн также помогал установить контакты между бизнесменами США и администрацией Макрона вне официальных каналов связи.

Jacquelyn Martin/AP

Они начали взаимодействовать в 2016 году, когда Макрон еще занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции. Однако общение продолжилось и после того, как французский политик занял пост президента.

«Он (Макрон. — «Газета.Ru») хочет возглавить Европу, возможно, весь мир», — говорится в одном из писем Эпштейна.

По мнению политолога Сергея Маркелова, многие политики искали связи с Эпштейном, чтобы попасть в число «избранных».

«Во времена, когда Эпштейн еще был жив и имел определенную власть и связи, быть в контакте с ним считалось очень престижно, тем более, если тебя пригласили на его остров. Все, кто участвовал в этих ужасах, фактически входили в небольшой круг избранных. Именно потому многие никчемные политики, вроде Макрона, стремились завязать контакты с Эпштейном», — пояснил политолог «Газете.Ru».

Он считает, что нынешний французский президент «никогда не был сильным и самодостаточным политиком», а потому искал помощи и поддержки у таких людей, как Эпштейн.

«Солидным политикам просто не нужно было подтверждение собственной силы, а вот всем, кто чувствовал некую ущербность, хотелось стать сопричастными к порочному миру Эпштейна», — заключил Маркелов.

Эксперты склоняются к тому, что причастность таких известных личностей, как Макрон или Зеленский, к делу Эпштейна не пройдет незамеченной.

«История с Эпштейном сильно бьет по Трампу и его репутации, по многим демократам, которые оказались связаны с Эпштейном. При этом оппоненты того же Макрона или Зеленского с удовольствием будут использовать эту тему в рамках уже своей внутриполитической борьбы, чтобы представить их в самом плохом свете», — заключил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Малек Дудаков.

Президент США Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн House Oversight Committee Democrats/Reuters

Кто еще из действующих политиков упоминается в файлах Эпштейна

Дональд Трамп

Давно известно, что Эпштейн дружил с Трампом еще до того, как первому предъявили обвинения. В опубликованных новых документах нынешний американский президент упоминается более тысячи раз. Однако большая часть сообщений содержит мало новой информации об отношениях двух бывших друзей.

Марко Рубио

Эпштейн активно следил за политической карьерой нынешнего государственного секретаря США и советника президента страны по национальной безопасности Марко Рубио. Его имя фигурирует во множестве писем, которые получал финансист.

Питер Мандельсон

Высокопоставленный член Лейбористской партии лорд Питер Мандельсон, который ранее занимал пост министра в правительстве Великобритании, был вынужден объявить о своем выходе из партии после того, как в документах Эпштейна была обнародована его фотография в нижнем белье.

White House

Говард Лютник

Нынешний министр торговли США также упоминается в документах. Он как минимум один раз посещал частный остров Эпштейна в Карибском море со своей семьей.

Мирослав Лайчак

Советник премьер-министра Словакии по национальной безопасности Мирослав Лайчак подал в отставку после того, как стало известно о его переписке с Эпштейном.