Бортич впервые представила публике бойфренда, от которого хочет ребенка

Звезда «Холопа», актриса Александра Бортич впервые появилась на публике с новым возлюбленным Давидом Сократяном, посетив премьеру сериала «Встать на ноги». Ролик с мероприятия опубликовал «СтарХит» в Telegram-канале.

В июле 2025 года Бортич рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Молодой человек родился в 1998 году в китайском городе Цзямусы. Его мать — китаянка, отец — армянин. Детство Сократян провел в Грузии, но в школу начал ходить уже в городе Петушки Владимирской области.

Известно, что бойфренд Бортич окончил ГИТИС, а среди его наиболее известных проектов: сериалы «Трудные подростки» и «Неверные», а также фильм «Любовь советского союза».

Недавно Бортич рассказывала, что хотела бы родить второго ребенка от Сократяна. Актриса отмечала, что после неудачного брака боялась думать о пополнении в семье и брать на себя ответственность за второго ребенка.

«Но в данный момент своей жизни могу сказать: «Да, я бы хотела еще одного ребенка!» От человека, которого я люблю. Он у меня сейчас есть», — пояснила она.

Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам знаменитости, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

