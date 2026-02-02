Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Бортич впервые представила публике бойфренда, от которого хочет ребенка

Актриса Саша Бортич впервые вышла в свет со своим возлюбленным Сократяном
bortich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Холопа», актриса Александра Бортич впервые появилась на публике с новым возлюбленным Давидом Сократяном, посетив премьеру сериала «Встать на ноги». Ролик с мероприятия опубликовал «СтарХит» в Telegram-канале.

В июле 2025 года Бортич рассекретила отношения с коллегой Давидом Сократяном. Молодой человек родился в 1998 году в китайском городе Цзямусы. Его мать — китаянка, отец — армянин. Детство Сократян провел в Грузии, но в школу начал ходить уже в городе Петушки Владимирской области.

Известно, что бойфренд Бортич окончил ГИТИС, а среди его наиболее известных проектов: сериалы «Трудные подростки» и «Неверные», а также фильм «Любовь советского союза».

Недавно Бортич рассказывала, что хотела бы родить второго ребенка от Сократяна. Актриса отмечала, что после неудачного брака боялась думать о пополнении в семье и брать на себя ответственность за второго ребенка.

«Но в данный момент своей жизни могу сказать: «Да, я бы хотела еще одного ребенка!» От человека, которого я люблю. Он у меня сейчас есть», — пояснила она.

Бортич воспитывает сына Александра от бизнесмена Евгения Савельева. Мальчик родился в 2020 году, а в мае 2023 года актриса публично заявила в соцсетях, что развелась с отцом ребенка. По словам знаменитости, они остались друзьями и вместе продолжают растить сына, как адекватные люди.

Ранее дочь Валерии Шена призналась, что переехала в Дубай по велению сердца.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!