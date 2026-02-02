Трамп утверждает, что Индия согласилась прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social по итогам их телефонного разговора.

Трамп заявил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы», — написал Трамп.

По его словам, такой сценарий поможет завершить конфликт на Украине.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Как отмечает Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин. В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные тарифы на товары из Индии в связи с импортом российской нефти, увеличив общую тарифную ставку до 50%.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.