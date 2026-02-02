В метрополитене рассказали, когда могут досматривать телефоны пассажиров

Метрополитен: телефоны могут досматривать в метро Москвы в случае необходимости

Досмотр мобильных телефонов пассажиров в метро Москвы может применяться в дополнение к уже существующим мерам безопасности при необходимости. Об этом «Интерфаксу» рассказали пресс-службе столичного метрополитена.

«Новые меры по досмотру мобильных телефонов могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости», — сказали там.

В пресс-службе подчеркнули, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок являются «приоритетом московского метрополитена».

«На объектах транспортного комплекса Москвы все люди, которые пользуются столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов», — указали в метрополитене.

Согласно приказу Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, досмотр аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и персональных компьютеров проводится посредством включения и проверки их работоспособности.

До этого сообщалось, что в Петербурге начали просить включать технику при досмотре в метро.

