Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В СМИ заявили о желании Польши бить по России издалека

Polityka: Польша планирует бить по России издалека, однако не готова к возмездию
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Польша намерена бить по России издалека, однако она не готова к возмездию. Об этом сообщает издание Polityka.

В материале отмечается, что для активации новых подходов в «новых реалиях» и во избежание упреков в том, что Варшава готовится к военному конфликту, начальник Генерального штаба войск страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития армии, в которой Польшу представляют как силу, способную поразить ключевые точки и ресурсы РФ издалека, с точностью и мощью, которыми польские военнослужащие до этого никогда не обладали. Кроме того, издание указывает, что в случае удара Россия «жестоко отомстит».

В статье подчеркивается, что Польше необходимо подумать об убежищах для лидеров страны, если они продолжат «грезить» об ударах по военно-политическому руководству Российской Федерации.

Ранее в Кремле оценили обвинения президента Польши в адрес СССР.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!