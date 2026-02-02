Польша намерена бить по России издалека, однако она не готова к возмездию. Об этом сообщает издание Polityka.

В материале отмечается, что для активации новых подходов в «новых реалиях» и во избежание упреков в том, что Варшава готовится к военному конфликту, начальник Генерального штаба войск страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития армии, в которой Польшу представляют как силу, способную поразить ключевые точки и ресурсы РФ издалека, с точностью и мощью, которыми польские военнослужащие до этого никогда не обладали. Кроме того, издание указывает, что в случае удара Россия «жестоко отомстит».

В статье подчеркивается, что Польше необходимо подумать об убежищах для лидеров страны, если они продолжат «грезить» об ударах по военно-политическому руководству Российской Федерации.

Ранее в Кремле оценили обвинения президента Польши в адрес СССР.