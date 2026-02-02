Размер шрифта
Появились подробности о погибших в ДТП подростках в Красноярском крае

ФСИН: в ДТП под Красноярском погибли абитуриенты и сотрудник ведомства

Подростки, погибшие в ДТП с грузовиком и «Газелью» в Красноярском крае, были кандидатами на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщило ведомство.

По его данным, в результате ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе погибли четверо несовершеннолетних абитуриентов и один сотрудник ГУ ФСИН. Кроме того, шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с пассажирской «Газелью», — отмечается в сообщении.

ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

2 февраля красноярское МВД сообщало, что на 965-м км трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик. По данным министерства, водитель грузового автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отсоединился и выехал на «встречку», где столкнулся с «Газелью» под управлением 52-летнего водителя.

22 января в Приморском крае туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш. Всего в салоне автобуса находились 14 человек, из них трое погибли, еще пятеро пострадали.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с машиной скорой помощи.
 
