Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россия передала Украине свыше 12 тысяч останков бойцов ВСУ

МИД: Россия передала Украине более 12 тысяч останков военных ВСУ с июня
Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

Россия передала Украине свыше 12 тыс. останков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с июня 2025 года, Киев передал тела более 200 российских военных. Об этом говорится в ответе министерства иностранных дел РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в публикации.

29 января помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, украинской стороне передали тела 1 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, в то время как Россия получила тела всего 38 погибших военных.

С начала 2025 года Москва и Киев провели серию встреч в Стамбуле. По итогам последней, стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!