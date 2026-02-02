Россия передала Украине свыше 12 тысяч останков бойцов ВСУ

МИД: Россия передала Украине более 12 тысяч останков военных ВСУ с июня

Россия передала Украине свыше 12 тыс. останков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с июня 2025 года, Киев передал тела более 200 российских военных. Об этом говорится в ответе министерства иностранных дел РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в публикации.

29 января помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, украинской стороне передали тела 1 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, в то время как Россия получила тела всего 38 погибших военных.

С начала 2025 года Москва и Киев провели серию встреч в Стамбуле. По итогам последней, стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.