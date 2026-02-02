«Они готовы». Каллас заявила о согласии Украины на уступки

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина готова пойти на «трудные уступки» России для окончания конфликта. При этом она потребовала ответных уступок и от Москвы, например наложения ограничений на Вооруженные силы. В Госдуме усомнились в том, что Каллас не соврала ради представления Киева в хорошем свете.

Власти Украины готовы пойти на «трудные уступки» ради окончания конфликта с Россией, утверждает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Соответствующее высказывание она сделала на конференции по безопасности в Осло.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала глава европейской дипломатии.

В то же время Каллас заявила, что Европа ожидает уступок и от России. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на другие регионы. В качестве примеров желаемых действий она назвала накладывание ограничений на военный бюджет, армию или ядерное оружие . Также она потребовала «привлечения к ответственности» за якобы совершенные преступления.

«Закон джунглей»

В ходе своего выступления Каллас сделала целый ряд неоднозначных заявлений. Например, она повторно допустила ошибочное утверждение, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, причем на некоторые «три ли четыре раза». Она добавила, что «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

Также глава евродипломатии назвала иллюзией миропорядок, основанный на правилах. При этом она указала, что такая система необходима для защиты небольших государств, потому что в противном случае «у них нет прикрытия».

«Есть такой аргумент, есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все, что хочет».

При этом она указала, что «даже в джунглях животные сотрудничают». Дипломат призвала «развивать международный порядок» с государствами, заинтересованными в этом.

Несмотря на такую позицию, Каллас в очередной раз отвергла инициативу ряда государств по создание единой армии Евросоюза: «Те, кто говорит, что нам нужна европейская армия, возможно, не до конца продумал это с практической точки зрения. Если вы уже являетесь частью НАТО, то вы не можете создать отдельную армию».

Она объяснила, что в случае конфликта критическое значение будет иметь цепочка командования. А при появлении отдельной от Североатлантического альянса армии ЕС может возникнуть ситуация, при которой «мяч падает между двумя стульями».

«Вырождение европейских элит»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» указала, что слова Каллас о готовности Украины к уступкам являются политическим сигналом Киеву о необходимости подвижек по территориальному вопросу.

«Это говорит о том, что в любом случае они должны это были сделать (пойти на территориальные уступки. – «Газета.Ru»). Видимо, они ждали этой команды от Евросоюза»,

— сказала парламентарий.

Она добавила, что украинское руководство нуждается в постоянных указаниях со стороны США и Европы.

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии порталу News.ru усомнился в достоверности слов Каллас о готовности Киева к уступкам.

«Скорее всего, Каллас пытается представить Украину как сторонника мирных переговоров , который делает все, чтобы это наконец произошло. Но на самом деле это не так», — заявил депутат.

Он предположил, что новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби был перенесен по вине украинской стороны. Также Чепа напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что он считает результативными только прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Депутат резюмировал, что не верит словам Каллас и не относится к ним серьезно.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале отреагировал на новое заявление Каллас о якобы нападении России на 19 стран за 100 лет:

«Каллас стала хрестоматийным примером интеллектуального вырождения европейских элит, стремительно деградирующих на почве русофобии и фальсификации истории».

Депутат призвал главу европейской дипломатии перечитать «в трезвом уме и сознании» школьные учебники.