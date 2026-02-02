«Запрет ничего не дал»: ФИФА готовится вернуть сборную России

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация в ближайшее время намерена допустить российские сборные к участию в турнирах — чиновник отметил, что отстранение футболистов из РФ от международных матчей ни к чему не привело. По данным СМИ, вопрос о снятии бана могут рассмотреть в апреле. При этом экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев заявил «Газете.Ru», что российская сборная сейчас не готова конкурировать на равных с лидерами мирового футбола.

ФИФА готова снять «бесполезные» ограничения

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью Sky News выступил за отмену ограничений для российских команд.

«Мы определенно должны [снять запрет с России]. По крайней мере, на молодежном уровне. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти», — заявил Инфантино.

Руководитель ФИФА не назвал четких дат, в которые должно начаться обсуждение этого вопроса, однако добавил, что хотел бы внести в устав организации полный запрет на отстранение кого-либо из членов по политическим причинам.

Российский футбольный союз (РФС) в ответ на эти слова сначала опубликовал в Telegram-канале командую фотографию игроков сборной с подписью «Сильные вместе», а после обнародовал и заявление генерального секретаря Максима Митрофанова, который поддержал слова Инфантино.

«Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» — заявил генсек РФС.

По данным портала Sport24, вопрос о возвращении России будет обсуждаться уже на ближайшем конгрессе ФИФА, запланированном на апрель .

«Разбан» от ФИФА ничего не дает

Реплика Инфантино, безусловно, способна поднять настроение и придать оптимизма российским любителям футбола, но с юридической точки зрения она ничтожна. Идея о возвращении российских сборных на юниорском уровне уже высказывалась в конце 2023 года со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но она встретила жесткое сопротивление внутри членов организации и не была воплощена в реальность.

Инфантино также акцентирует внимание именно на юниорах, что делает шансы на возвращение взрослых женских и мужских сборных России в 2026 году близкими к нулю. Однако более того, одного решения ФИФА недостаточно — на турнире ФИФА национальные команды проводят отборочные матчи с соперниками из УЕФА, поэтому для того, чтобы возвращение России состоялось, необходимо согласие европейских футбольных чиновников .

На данный момент позиция тех членов УЕФА, кто кулуарно выступал против «разбана» российских юниоров, не претерпела изменений. Неизвестно, будет ли европейский футбольный союз насильно навязывать свою точку зрения ФИФА в этом вопросе или же не станет ничего предпринимать и оставит все как есть.

В любом случае, сборная России точно пропустит розыгрыш Лиги наций — 2026/27, так как корзины для жеребьевки групп уже сформированы без нее . При этом шансы на попадание Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, еще сохраняются.

«Хорошо, если Инфантино понял свою ошибку»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что за время бана игроки национальной команды России растеряли былой потенциал и теперь серьезно уступают в классе.

«Четыре года нас морозили, а теперь: «Ой, санкции ничего не дали». Тоже мне, новость. Да мы и так это знали! Пускай возвращает, а как же. Будет тяжело — мы играли все это время только с африканцами и белорусами, а как только приехала сборная Чили — все, проиграли, причем без вариантов! А они даже на чемпионат мира не едут! Нашим ловить нечего на международной арене сейчас», — заявил эксперт.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что верит в слова Джанни Инфантино и надеется на скорейшее возобновление международных матчей с участием сборной России.

«Молодец, что он осознал, правда это осознание пришло только спустя четыре года. Четыре года нам было запрещено участвовать в соревнованиях. Если он сегодня понял, что это была ошибка, то это уже хорошо. Важно, чтобы эти слова были подкреплены делом, чтобы все это произошло на самом деле», — заявил Колосков.