«Запрет ничего не дал»: ФИФА готовится вернуть сборную России

ФИФА готова снять «бесполезные» ограничения
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью Sky News выступил за отмену ограничений для российских команд.
«Мы определенно должны [снять запрет с России]. По крайней мере, на молодежном уровне. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти», — заявил Инфантино.
Руководитель ФИФА не назвал четких дат, в которые должно начаться обсуждение этого вопроса, однако добавил, что хотел бы внести в устав организации полный запрет на отстранение кого-либо из членов по политическим причинам.
Российский футбольный союз (РФС) в ответ на эти слова сначала опубликовал в Telegram-канале командую фотографию игроков сборной с подписью «Сильные вместе», а после обнародовал и заявление генерального секретаря Максима Митрофанова, который поддержал слова Инфантино.
«Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» — заявил генсек РФС.
По данным портала Sport24, вопрос о возвращении России будет обсуждаться уже на ближайшем конгрессе ФИФА, запланированном на апрель.
«Разбан» от ФИФА ничего не дает
Реплика Инфантино, безусловно, способна поднять настроение и придать оптимизма российским любителям футбола, но с юридической точки зрения она ничтожна. Идея о возвращении российских сборных на юниорском уровне уже высказывалась в конце 2023 года со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), но она встретила жесткое сопротивление внутри членов организации и не была воплощена в реальность.
Инфантино также акцентирует внимание именно на юниорах, что делает шансы на возвращение взрослых женских и мужских сборных России в 2026 году близкими к нулю. Однако более того, одного решения ФИФА недостаточно — на турнире ФИФА национальные команды проводят отборочные матчи с соперниками из УЕФА, поэтому для того, чтобы возвращение России состоялось, необходимо согласие европейских футбольных чиновников.
На данный момент позиция тех членов УЕФА, кто кулуарно выступал против «разбана» российских юниоров, не претерпела изменений. Неизвестно, будет ли европейский футбольный союз насильно навязывать свою точку зрения ФИФА в этом вопросе или же не станет ничего предпринимать и оставит все как есть.
В любом случае, сборная России точно пропустит розыгрыш Лиги наций — 2026/27, так как корзины для жеребьевки групп уже сформированы без нее. При этом шансы на попадание Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, еще сохраняются.
«Хорошо, если Инфантино понял свою ошибку»
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что за время бана игроки национальной команды России растеряли былой потенциал и теперь серьезно уступают в классе.
«Четыре года нас морозили, а теперь: «Ой, санкции ничего не дали». Тоже мне, новость. Да мы и так это знали! Пускай возвращает, а как же. Будет тяжело — мы играли все это время только с африканцами и белорусами, а как только приехала сборная Чили — все, проиграли, причем без вариантов! А они даже на чемпионат мира не едут! Нашим ловить нечего на международной арене сейчас», — заявил эксперт.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что верит в слова Джанни Инфантино и надеется на скорейшее возобновление международных матчей с участием сборной России.
«Молодец, что он осознал, правда это осознание пришло только спустя четыре года. Четыре года нам было запрещено участвовать в соревнованиях. Если он сегодня понял, что это была ошибка, то это уже хорошо. Важно, чтобы эти слова были подкреплены делом, чтобы все это произошло на самом деле», — заявил Колосков.