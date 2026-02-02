Российский актер погиб в зоне СВО

Российский актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» и театральных постановках, погиб, когда возвращался с успешно выполненного боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщила его мать Инна Ткаченко.

«Он погиб, возвращаясь с боевого задания. Задание он выполнил и на обратном пути погиб», — заявила она.

По ее словам, на данный момент местонахождение тела ее сына неизвестно.

Женщина рассказала, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что ее сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

7 июля актер Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне боевых действий России на Украине на 54-м году жизни. Коллеги назвали кончину артиста «невосполнимой утратой для театра и всего региона». Они вспомнили, что Орлова всегда отличала многогранность таланта, веселость и умение очаровывать.

Ранее на СВО погиб член «банды Сергея Цапка».