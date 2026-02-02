Ученые объяснили, когда опасны подергивания век и конечностей

Внезапное подергивание века, мышцы руки или ноги — неприятное, а иногда и тревожное ощущение, знакомое примерно 70% людей. Такие спазмы могут длиться от нескольких секунд до часов и даже дней, но чаще всего они не связаны с серьезными заболеваниями. Врачи объяснили, когда подобные симптомы действительно могут представлять опасность и в чем состоит их причина. Об этом сообщает портал The Conversation.

Врачи выделяют два основных типа мышечных подергиваний. Первый — миоклонус, при котором сокращается целая мышца или группа мышц. Второй — фасцикуляции, когда подергиваются отдельные мышечные волокна: движения могут быть едва заметны, но ощущаться под кожей.

Многие пугаются, связывая такие симптомы с рассеянным склерозом или другими тяжелыми неврологическими болезнями. Однако после исключения опасных причин выясняется, что триггерами часто становятся особенности образа жизни.

Одной из самых распространенных причин считается избыток кофеина. Как стимулятор он влияет не только на сердце, но и на скелетные мышцы: замедляет их расслабление и нарушает нормальный баланс кальция внутри клеток, что может вызывать спазмы. Похожий эффект оказывают никотин, амфетамины и другие стимуляторы.

Подергивания могут быть и побочным эффектом лекарств — антидепрессантов, противосудорожных средств, препаратов от давления, некоторых антибиотиков и анестетиков.

Немаловажную роль играет дефицит микроэлементов. Низкий уровень кальция делает нервы гипервозбудимыми, из-за чего мышцы сокращаются самопроизвольно. Магний и калий также необходимы для нормальной работы мышц: их нехватка может привести к спазмам, особенно на фоне обезвоживания или интенсивных физических нагрузок.

Еще один фактор — стресс. При тревоге и эмоциональном напряжении в кровь выбрасывается адреналин, который повышает «готовность» нервной системы. В результате мышцы могут сокращаться даже в состоянии покоя.

В редких случаях причиной становятся инфекции. Например, столбняк вызывает сильные спазмы жевательных мышц, а болезнь Лайма, грипп, герпес и некоторые паразитарные заболевания тоже могут сопровождаться подергиваниями.

Если обследования не выявляют патологий, пациенту могут поставить диагноз «доброкачественный синдром фасцикуляций». Он встречается как минимум у 1% здоровых людей и может сохраняться месяцами или годами, оставаясь неприятным, но не опасным состоянием.

В большинстве случаев мышечные подергивания — это безобидная реакция организма на усталость, стресс или дефицит веществ. Но если они усиливаются, сопровождаются слабостью, болью или другими симптомами, врачи советуют не откладывать визит к специалисту, чтобы исключить серьезные причины.

