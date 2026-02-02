Был готов нажать «красную кнопку»: Медведев — об Украине, «веселом парне» Трампе и работе дворником

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал интервью агентствам ТАСС и Reuters, а также проекту Wargonzo. В нем Медведев рассказал о послевоенном устройстве Украины, отношении к Трампу и захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также о своем прошлом, когда денег не было и приходилось «держаться». О чем еще говорил зампред Совбеза — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры и судьба Украины

Зампред Совбеза РФ Медведев высказался о мирных переговорах по конфликту на Украине. Он рассказал, что Москва и Вашингтон договорились не подсвечивать содержание переговорного процесса, чтобы не навредить достижению результата. Однако Медведев напомнил, что российские условия для мира уже сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным на коллегии в МИД и остаются неизменными. В то же время он признал, что территориальный вопрос остается самым сложным.

«Часто говорят, вот там согласовано 95% или 90%. Здесь арифметического счета никакого быть не может», — уточнил Медведев.

Он упомянул и о гарантиях безопасности, заявив, что они не могут быть односторонними, так как в этом случае не будут работать. Зампред Совбеза РФ напомнил, что Москва не приемлет размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве гарантий безопасности. По его словам, если это произойдет, иностранные военные станут «легальной целью для уничтожения».

Медведев также заявил, что существующий сейчас на Украине политический режим должен исчезнуть, чтобы исключить угрозу реванша со стороны Киева.

«Это не означает, что само государство закончится — оно в каком-то виде сохранится. В каком, еще раз говорю, — я не знаю», — отметил он.

Говоря о возможных президентских выборах на Украине, зампред Совбеза заявил, что Москва может признать их итоги, однако все будет зависеть от ситуации. Обсуждать политическую судьбу президента Владимира Зеленского Медведев отказался: «Но могу сказать только одно. Как сказал один известный киевлянин: «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить».

Глобальный конфликт и растущие угрозы

Медведев также выразил опасения относительно ситуации в мире. При этом он заявил, что Москва не заинтересована в глобальном конфликте.

«Мы же не сумасшедшие. Сто раз об этом говорилось. Кому нужен глобальный конфликт? Но ведь мы не были заинтересованы и в том, чтобы началась специальная военная операция, мы многократно предупреждали Запад, натовские страны — давайте договоримся, просим вас учесть интересы РФ, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от вовлечения Украины в НАТО... Нет! Хоть бы хны!»

В связи с этим, считает Медведев, глобальный конфликт не исключен: «Я считаю, что опасность очень велика, и она не снижается».

Кроме этого, зампред Совбеза РФ ответил на вопрос об истекающем в феврале российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он заявил, что окончание договора не будет автоматически означать начало ядерной войны, однако добавил, что ситуация должна всех насторожить.

«В от эти самые часики (Часы Судного дня. — «Газета.Ru»), которые тикают, они в этом случае, очевидно, должны опять же ускориться. Понятно, что подсчет количества боеголовок, развернутых носителей — это лишь способ контролировать ситуацию, но не решить проблему в целом. Но все-таки это способ верификации намерений друг друга», — подчеркнул Медведев.

По его словам, договор также был элементом доверия. И когда договора нет, значит, доверие исчерпано. «То, что мы сейчас в такую ситуацию попадаем, — это свидетельство кризиса международных отношений. Это абсолютно очевидно», — сказал зампред Совбеза.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли Москва применение ядерного оружия на Украине, Медведев отметил, что Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной.

«В этой ядерной доктрине, или Основах ядерного сдерживания, есть пункт 19-й, где прямо перечислены все позиции, когда можно применить ядерное оружие для купирования более опасных угроз. С учетом того, что Россия ядерного оружия не применила, значит, таких угроз для нашей страны не было», — пояснил зампред Совбеза РФ.

Однако он добавил, что критерии использования ядерного оружия стали шире. Что, в свою очередь, не означает, что Москва чаще стала обращаться к вопросу о его применении.

«Очевидно, что ядерное оружие — это ядерное оружие. Это оружие чрезвычайное и исключительно опасное для всего человечества. Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно» , — подчеркнул Медведев.

Трамп — агент России?

Также зампред Совбеза РФ прокомментировал слухи о том, что президент США Дональд Трамп — российский агент. Медведев подчеркнул, что Трамп выбран американским народом, и Москва с уважением относится к этому выбору. При этом он отметил, что американский лидер — «фигура сложная, противоречивая».

«Он человек, который внедряет совершенно новые способы управления. Обратите внимание, это первый президент Соединенных Штатов, который управляет через социальные сети: через Truth [social] и через X, не знаю, чем он еще пользуется. То есть практически каждый его пост — это, по сути, управленческий сигнал. Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли. Но я сейчас о другом. О том, что, по сути, это символ управленческой культуры XXI века, когда глава крупнейшего государства, крупнейшей экономики, ядерного государства использует для административных указаний социальные сети», — рассказал Медведев.

Он назвал Трампа эмоциональным человеком, но добавил, что за хаосом, который создает президент США, «скрывается вполне осознанная и грамотная линия».

«Трамп, это очевидно, хочет остаться в истории миротворцем. И он старается. Где-то у него получается, где-то нет. Он все-таки реально старается это делать. И поэтому контакты с американцами стали гораздо более продуктивными. И мне кажется, это на пользу делу», — пояснил Медведев.

Он рассказал, что «с удовольствием читает» соцсети Трампа:

«Как минимум у него есть два достоинства — у нынешнего президента США. Во-первых, он не русофоб, это точно. И второе, он довольно веселый парень. Так что как минимум с ним не соскучишься».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дает интервью информационным агентствам ТАСС, Reuters и проекту WarGonzo. Слева направо: корреспондент Reuters Гай Фолконбридж, первый заместитель главного редактора агентства ТАСС Елена Глушакова и основатель проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов, 29 января 2026 года Олег Молчанов/POOL/РИА Новости

В то же время Медведев раскритиковал операцию США по захвату президент Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав ее катастрофой в области международного права, которая ломает всю систему международных отношений. Аргументация США в этой ситуации «никуда не годится», сказал зампред СБ.

«Естественно, значительная часть правящей сегодня силы такие действия поддерживает. Это при том, что — я читал — и в Сенате идут бурные дебаты. Как бы расценивали, например, Соединенные Штаты Америки, если бы украли Трампа? На это был дан недвусмысленный ответ: это акт войны «, — пояснил Медведев и добавил, что, возможно, в скором времени опубликует юридическое эссе на эту тему.

Как работал дворником и стрелял в сторону финской границы

Зампред Совбеза РФ также ответил на несколько личных вопросов: рассказал, как «держался», когда не было денег. «Таких моментов было много, особенно в период, когда я учился», — уточнил политик. В студенческие годы и первое время после университета он работал лаборантом на кафедре и дворником.

«Это давало еще… еще дополнительно от 80 до 120 рублей. Я сейчас, до сих пор помню, с премией. А это уже были приличные деньги для того, чтобы и самому жить, и родителям чуть-чуть помогать, и там, в общем, чтобы что-то было для отдыха. Так что все это было. Я в стройотряде был, естественно, тоже там деньги нам платили», — вспомнил он.

Также он рассказал о том, что имеет специальность артиллериста, и ему довелось пострелять из разного оружия.

«Чтобы стать лейтенантом, надо было это все неплохо выучить. Вот я стрелял из Д-30, а потом еще стрелял сразу же из нашей противотанковой пушки образца 1937 года «сорокапятки». Стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой «пушистый» период», — добавил Медведев.

Журналисты спросили бывшего президента РФ, готов ли он был нажать на «красную кнопку», когда был главой государства.

«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и был избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности. И есть специальные документы, вы знаете, по которым наша ядерная доктрина существует и наши стратегические ядерные силы развиваются. Поэтому, естественно, это исключать никогда нельзя. Но не дай бог, чтобы до этого дошло», — заключил Медведев.