В файлах Эпштейна нашли его связь с русскими девушками. Что об этом известно?

В файлах Эпштейна обнаружили его связь с девушками из Самары, Саратова и Казани

В материалах по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили его связь с девушками не только из Краснодарского края, но и из Самары, Тольятти, Казани и Саратова. Некоторые из этих городов он неоднократно посещал лично. Хотя в минюсте США предупреждали, что материалы могут содержать ложную информацию, в Госдуме призвали проверить эти сведения.

Обвиненный в секс-торговле и педофилии американский финансист Джеффри Эпштейн пытался вербовать русских девушек не только из Краснодарского края, но и из других регионов России, следует из опубликованных минюстом США документов по делу. Внимание на это обратил блогер Павел Семенов.

«Из опубликованного <...> архива Джеффри Эпштейна видно, что он и его помощница Лесли Грофф вели поиск девушек из Самары и даже лично прилетали. Также в архиве есть резюме Мисс Тольятти, которая занимается детским модельным бизнесом», — написал он.

Также Семенов обнаружил информацию о том, что Эпштейн лично посещал Казань как минимум два раза. Кроме того, он несколько раз покупал билеты в столицу Татарстана для других лиц.

«По переписке ясно, что на Чемпионате мира [по футболу] в Казани он тусил в компании неких персон, которым ранее приобрел билеты», — добавил блогер.

Он уточнил, что билеты куплены на женщину, чьи имя и фамилия полностью совпадают с известной в Казани врачом — детским гинекологом . Мужчина также задался вопросом, почему некоторые персональные данные в опубликованных документах скрыты, однако именно российские контакты Эпштейна доступны для прочтения.

Среди обнародованных материалов оказалась анкета выпускницы Самарского государственного экономического университета. Какое-то время она жила в Нью-Йорке, где пыталась построить модельную карьеру, а с 2011 по 2013 год была совладелицей и преподавателем в школе моделирования в Самаре. Кроме того, в электронном письме, отправленном Грофф Эпштейну 10 ноября 2017 года, упоминается рейс из Нью-Йорка в Самару.

Прослеживается в документах и связь финансиста с Саратовом. На сайте минюста США содержится его переписка с русской девушкой из этого города.

«Привет, Джеффри! <...> Очень жаль, что я снова пропала. Возникли проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов, Тигран меня выручил! Так что теперь я живу с мамой и братом. Они очень рады, что я вернулась. Сейчас ищу работу, и, как ни невероятно, буду работать в полиции! Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо»,

— писала россиянка.

Кубанский след

Ранее Telegram-канал Kub Mash опубликовал выдержку из материалов дела, в которой упоминается модельное агентство Shtorm из Краснодарского края. Журналисты предполагали, что эта организация могла « поставлять девушек на остров Эпштейна » принадлежавший финансисту остров Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, на котором он проводил секс-вечеринки, в том числе с участием несовершеннолетних. В опубликованном письме неизвестный отправитель прислал Эпштейну ссылки на профиль модели по имени Рая.

Директор этого модельного агентства отвергла какую-либо связь с финансистом и пригрозила подать иск за клевету. Она указала, что ссылки на портфолио мог отправить любой человек, так что письмо «никак не подтверждает продажу девушек на остров Эпштейна, о котором она раньше не слышала вовсе». Кроме того, издание смогло связаться и с самой Раей, которая заверила, что не получала звонков и предложений от агентов финансиста.

Реакция российских властей

Представители минюста США при публикации новых документов по делу Эпштейна предупредили, что в материалы «могут входить поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео». Они объяснили, что по закону обязаны опубликовать всю полученную от общественности информацию, даже недостоверную. Таким образом, файлы Эпштейна не являются неопровержимым доказательством причастности кого-либо к его преступлениям.

Тем не менее после появления информации о попытках Эпштейна вербовать российских девушек депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал проверить, связано ли агентство Shtorm с отправкой девушек на остров финансиста.

«Тут нужно обязательно выяснить. Если это действительно так, то тогда директора этого агентства нужно самого поставить в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца, чтобы он пользовался им как угодно, потому что это только подонок мог поставлять наших девушек в качестве проституток на остров Эпштейна. Так что пусть директор краснодарского агентства сам убирается на свой остров шлюх», — сказал парламентарий.

Российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что в дело Эпштейна «вовлечены слишком многие», а их имена «слишком громкие».

«В водовороте этого скандала утонуть могли бы слишком крупные фигуры американской большой политики и большого бизнеса. Так что расследование, видимо, будет закончено, так и не начавшись», — написал политик.

В этой связи он предположил, что история так и останется «неразорвавшейся бомбой», про которую со временем все забудут.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер, основавший консалтинговую фирму J. Epstein & Co. Однако наибольшую известность он приобрел не за профессиональную, а за криминальную деятельность, организовав сеть торговли несовершеннолетними. Он был осужден как секс-преступник: в 2008 году признал себя виновным в организации проституции и был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за сексуальные связи с 14-летней девочкой. При этом следователи утверждали, что всего он совершил преступления в отношении 36 несовершеннолетних жертв. Эпштейн имел связи со многими влиятельными политиками и общественными деятелями, включая американских президентов Дональда Трампа и Билла Клинтона, британского принца Эндрю, а также миллиардеров Билла Гейтса и Илона Маска.

В июле 2019 года Эпштейна повторно арестовали по обвинению в торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Некоторые жертвы утверждали, что на вечеринках финансиста их вынуждали вступать в сексуальные связи с его гостями. Следователи установили, что он и его помощники привлекли по крайней мере тысячу женщин и несовершеннолетних девочек для сексуальной эксплуатации начиная с 2002 года. 10 августа 2019 года его нашли мертвым в камере тюрьмы на Манхэттене — официальной причиной смерти названо самоубийство.