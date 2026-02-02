Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В МИД России раскрыли, от чего зависят новые сроки российско-арабского саммита

МИД России: сроки российско-арабского саммита зависят от графика лидеров стран
Антон Денисов/РИА Новости

Новые сроки проведения российско-арабского саммита зависят от графика президента России Владимира Путина и лидеров арабских государств. Об этом сообщается в ответах министерства иностранных дел России, поступивших к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

«Новые сроки саммита будут зависеть от графика президента РФ Владимира Путина и арабских лидеров», — сказали в министерстве.

В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые даты, в которые будет проведен российско-арабский саммит, пока не определены.

9 октября президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе разговора стороны пришли к согласию, что многим лидерам арабских стран будет сложно попасть на саммит в Москву в связи с началом активной фазы реализации плана американского лидера Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. На этом фоне Путин и ас-Судани решили, что российско-арабский саммит лучше перенести на более позднее время.

Ранее Россия пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров более 20 государств.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!