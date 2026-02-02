В МИД России раскрыли, от чего зависят новые сроки российско-арабского саммита

Новые сроки проведения российско-арабского саммита зависят от графика президента России Владимира Путина и лидеров арабских государств. Об этом сообщается в ответах министерства иностранных дел России, поступивших к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

«Новые сроки саммита будут зависеть от графика президента РФ Владимира Путина и арабских лидеров», — сказали в министерстве.

В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые даты, в которые будет проведен российско-арабский саммит, пока не определены.

9 октября президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе разговора стороны пришли к согласию, что многим лидерам арабских стран будет сложно попасть на саммит в Москву в связи с началом активной фазы реализации плана американского лидера Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. На этом фоне Путин и ас-Судани решили, что российско-арабский саммит лучше перенести на более позднее время.

Ранее Россия пригласила на первый российско-арабский саммит лидеров более 20 государств.