Российские гонщики выиграли международные соревнования по велокроссу

Российские велогонщики выиграли международные соревнования по велокроссу (маунтинбайк), которые прошли в Архипо-Осиповке (Краснодарский край).

Победу в «элите» у женщин одержала действующая чемпионка России Алина Карлова. Серебряной медалисткой стала Кристина Ильина (Челябинская область), а замкнула тройку лидеров Елена Гоголева (Самарская область). Главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин рассказал, что у женщин дистанция была сокращена из-за дождя.

«Прошедший ночью дождь в преддверии старта у женщин сильно изменил наши планы. Трассу нам пришлось сократить», — рассказал он пресс-службе ФВСР.

У мужчин победителем международных соревнований в «элите» cтал Максим Гоголев (Самарская область). На второй строчке оказался Тимофей Иванов (Санкт-Петербург), бронзовую медаль завоевал Алексей Жиляков.

«Удача мне улыбнулась. Я всю жизнь, по-моему, в грязь гоняю. У меня побед больше в грязь, чем в сухую погоду. Так что гонкой доволен, хотя первые дни трасса мне казалась не очень тяжелая, не интересная, а в итоге оказалось, что трасса очень хорошая», — поделился Гоголев.

