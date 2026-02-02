Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

Российские гонщики выиграли международные соревнования по велокроссу

Гонщики Карлова и Гоголев выиграли международные соревнования по велокроссу
Александр Вильф/РИА Новости

Российские велогонщики выиграли международные соревнования по велокроссу (маунтинбайк), которые прошли в Архипо-Осиповке (Краснодарский край).

Победу в «элите» у женщин одержала действующая чемпионка России Алина Карлова. Серебряной медалисткой стала Кристина Ильина (Челябинская область), а замкнула тройку лидеров Елена Гоголева (Самарская область). Главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин рассказал, что у женщин дистанция была сокращена из-за дождя.

«Прошедший ночью дождь в преддверии старта у женщин сильно изменил наши планы. Трассу нам пришлось сократить», — рассказал он пресс-службе ФВСР.

У мужчин победителем международных соревнований в «элите» cтал Максим Гоголев (Самарская область). На второй строчке оказался Тимофей Иванов (Санкт-Петербург), бронзовую медаль завоевал Алексей Жиляков.

«Удача мне улыбнулась. Я всю жизнь, по-моему, в грязь гоняю. У меня побед больше в грязь, чем в сухую погоду. Так что гонкой доволен, хотя первые дни трасса мне казалась не очень тяжелая, не интересная, а в итоге оказалось, что трасса очень хорошая», — поделился Гоголев.

Ранее российский велогонщик выиграл гонку в Испании.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!