Новосибирец угрожал продавцам магазина мачете из-за нехватки денег на спиртное

В Новосибирске мужчина угрожал продавцам мачете из-за нехватки денег на спиртное
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске покупатель угрожал продавцам мачете из-за алкоголя. Об этом сообщает «Агентство безопасности Гвардия».

Инцидент произошел 30 января в магазине на улице Виктора Шевелева. У мужчины не хватило средств на покупку спиртного, и тогда он достал из-под одежды мачете. Сотрудники магазина, испугавшись, нажали тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники ГБР и задержали агрессивного покупателя. После этого его вместе с мачете доставили в отдел полиции.

До этого пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного. Пьяная женщина оттолкнула кассира, пытаясь добраться до алкоголя на полке за его спиной, но сотрудник торговой точки оказал сопротивление.

Ранее россиянин пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами, и попал на видео.
 
