Лавров заявил о возникновении угрозы расползания ядерного оружия

Возникает реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре «коллективного Запада», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.

По его словам, потенциальное движение Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы шагом к нарушению ряда международных обязательств. Лавров добавил, что помимо ФРГ подобное происходит в других странах, например, в Польше, государствах Прибалтики и северной Европы, Южной Корее и Японии.

Он добавил, что все это «под предлогом сомнений в надежности и долговечности «ядерного зонтика» США, а также создания для него альтернатив.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости инициировать дискуссию о европейском ядерном сдерживании.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика».