Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров заявил о возникновении угрозы расползания ядерного оружия

Лавров: возникает угроза расползания ядерного оружия среди коллективного Запада
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Возникает реальная угроза расползания ядерного оружия в контуре «коллективного Запада», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.

По его словам, потенциальное движение Германии в сторону обладания собственным ядерным оружием стало бы шагом к нарушению ряда международных обязательств. Лавров добавил, что помимо ФРГ подобное происходит в других странах, например, в Польше, государствах Прибалтики и северной Европы, Южной Корее и Японии.

Он добавил, что все это «под предлогом сомнений в надежности и долговечности «ядерного зонтика» США, а также создания для него альтернатив.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о необходимости инициировать дискуссию о европейском ядерном сдерживании.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания ведутся и находится на начальной стадии. Он отметил, что для достижения цели совместного ядерного сдерживания нужно принять ряд важных решений, но пока говорить об этом преждевременно.

Ранее в Европе оценили вероятность создания общего «ядерного зонтика».
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!