МИД РФ обвинил Киев и Запад в попытках сорвать инициативы по урегулированию

Киев, Лондон и Брюссель пытаются торпедировать инициативы по урегулированию конфликта на Украине и возложить ответственность за срыв переговорного процесса на Москву. Об этом заявили в МИД РФ.

По данным ведомства, Киев пытается сместить фокус внимания на второстепенные вопросы постконфликтного обустройства, чтобы уйти от обсуждения содержательной части предложений США, которые основаны на договоренностях с РФ в Анкоридже.

В сообщении МИД отмечается, что любые предложения по урегулированию ситуации на Украине требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам специальной военной операции.

В министерстве выразили надежду, что при условии сохранения «исходной анкориджской формулы», а также «бережного отношения» к интересам России, «рано или поздно» удастся прийти к дипломатическому решению украинского кризиса.

Трехсторонние переговоры по Украине, запланированные на 1 февраля, внезапно перенесли на несколько дней. О причинах переноса напрямую не сообщалось, однако это произошло сразу после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решать территориальные вопросы без прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным невозможно, а сам переговорный процесс сейчас находится «на сложной стадии». Что известно о новом раунде переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что «войну надо завершать».