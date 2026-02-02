«Мальчика с ним не было»: подозреваемого в похищении школьника в Петербурге задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садившимся в машину у гипермаркета — это попало на камеры. По данным СМИ, автомобиль принадлежит 38-летнему уроженцу ЛНР по имени Петр, который ранее был фигурантом нескольких уголовных дел. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги».

Подозреваемого в похищении 9-летнего Павла, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, задержали. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Мужчину зовут Петр, ему 38 лет, он уроженец города Новодружеска в ЛНР. 78.ru ранее писал, что он приехал в Санкт-Петербург много лет назад с юга России и занимался строительством. «Mash на Мойке» уточнял, что после исчезновения мальчика к мужчине уже приезжали правоохранители, однако того не оказалось дома.

Telegram-канал также рассказал, что задержанный ранее был фигурантом уголовных дел об угрозе убийством, краже и завладением авто.

«Петра задержали в соседнем регионе и уже везут назад в Питер — мальчика с ним не было», — говорится в публикации.

Как пропал школьник?

По данным СМИ, Павел вышел из дома погулять днем 30 января и бесследно исчез. «Mash на Мойке» рассказывал, что ребенок собирался на горку на Колобановской улице. Примерно в 17:00 мальчика видели в отделе аксессуаров для телефонов в здании гипермаркета «Лента».

При этом очевидцы рассказали 78.ru, что в день пропажи также видели школьника возле «Ленты» — он мыл фары у машин на парковке. Алексей, сосед семьи пропавшего мальчика, в разговоре с aif.ru сообщил, что ребенок нередко подрабатывал там то ли с друзьями, то ли с братьями. Владелец кафе, расположенного неподалеку, также отметил, что дети часто заходили в магазин погреться и поесть.

«Очевидцы рассказывают, что видели, как ребенок просил еду у местного кафе «Вкусно и точка», а затем сел в белый джип — «тойоту» незнакомого мужчины», — писал «Mash на Мойке».

После этого мальчик бесследно исчез.

Где он находится сейчас, неизвестно, — школьника до сих пор не нашли.

Источники РИА Новости и 78.ru сообщили, что основной версией пропажи школьника, которую отрабатывали правоохранители, было похищение с целью убийства. По данным 112, в день пропажи школьника мужчина предлагал Паше и другим детям покататься на машине и «побыть с ним за деньги» .

Что известно о семье пропавшего ребенка

Aif.ru сообщил, что в семье, помимо пропавшего Паши, воспитывается еще пятеро детей.

«Семья у Паши многодетная, и я бы не сказал, что благополучная. Там все печально. Такая жизнь в той семье, что мальчику пришлось подрабатывать мытьем фар и стекол авто», — рассказал изданию сосед Алексей.

В то же время 78.ru писал, что в семье всего четверо детей, включая пропавшего школьника. При этом мать друга Паши Ксения в беседе с журналистами также заявила, что обстановка в доме была не совсем благоприятной. По ее словам, мать мальчика — хорошая женщина, которая любит детей и «из кожи вон лезет» ради них, хоть и не работает.

«[Отец] то приходит, то уходит, ну… Короче, проще так скажу, он «солевой» наркоман. Вот и все. Поэтому как бы мать в бубен бьет, чтобы у детей все было, а этому по барабану», — заключила Ксения.