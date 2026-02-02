Над Россией сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1440-й

⚡️Российские войска взяли под контроль Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
Россия возобновила удары по украинской энергетике после энергетического перемирия, сообщило минэнерго Украины.
«Обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях», — отметило ведомство.
В Херсонской области в результате атак ВСУ за минувшие выходные один человек погиб и шесть получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли взрывы, передает «Общественное».
В Белгородской области среди пострадавших в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю есть беременная женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🔴ВСУ сталкиваются с нехваткой ракет для систем ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в беседе с «РБК-Украина».
В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает «Общественное».
Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
ВСУ в результате атак на Белгород повредили 14 жилых объектов за неделю, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
В Киеве и Киевской области вводятся экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.
ВСУ 24 января сбросили боеприпас с беспилотника на пожарный автомобиль в селе Тарасовка Херсонской области во время ликвидации пожара, были ранены шесть человек, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.
🔴Россия не приемлет размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве гарантии безопасности, сообщил Дмитрий Медведев.
Контингент стран НАТО в случае развертывания на Украине станет для России легальной целью для уничтожения, подчеркнул он.
Владимир Зеленский уголовным делом против лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко пытается устранить конкурентов, заявил Дмитрий Медведев.
⚡️Угроза реванша со стороны Украины должна быть исключена, независимо от размеров, в которых останется это государство, заявил Дмитрий Медведев.
Гарантии безопасности по Украине не могут быть односторонними, заявил Дмитрий Медведев.
ВСУ за сутки 12 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, семь раз беспилотники атаковали регион с помощью сбросов взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
❗Территориальный вопрос является самым сложным по Украине, заявил Дмитрий Медведев
⚡️Российские условия урегулирования конфликта на Украине были сформулированы Владимиром Путиным на коллегии в МИД и остаются неизменными, заявил Дмитрий Медведев.
Между Россией и США существуют договоренности не подсвечивать содержание переговорного процесса по украинскому урегулированию, чтобы не навредить достижению результата, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
🔴Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent.
«Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта», — отметил он.
ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 125 беспилотников и свыше 20 боеприпасов за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
В Киеве в некоторых домах электричества не будет до 17–18 часов, пишет «Страна.ua».
❗Основные боевые действия на Краснолиманском направлении в ДНР идут в районе Дробышева и Яровой, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
В Константиновке бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала, уточнил он.
Российские войска уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ севернее Часова Яра на Славянско-Краматорском направлении, пишет ТАСС.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.
В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали молодого человека в торговом центре «Проспект», пишет «Страна.ua».
«Военкомы затащили его на подземную стоянку и силой затолкали в бус, несмотря на сопротивление других людей», — говорится в публикации.
Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили боевую технику и опорные пункты с живой силой противника, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Independent.
🔴 Украинские беспилотники атаковали село Полевые Новоселки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Один из государственных банков Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, пишет РИА Новости.
ВСУ атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1, пишет SHOT.
«Они запускались из Черниговской области Украины. Длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1200 км», — говорится в публикации.
🔴Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол Белгородской области, погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате ударов БПЛА загорелось частное домовладение, в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, добавил он.
В рядах ВСУ действует женская рота беспилотных систем, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
❗Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.
«В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах... Перед нами стоит вопрос выживания», — цитирует его «Украинская правда».
🔴Над регионами России ночью уничтожили 31 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Белгородской областью сбили 22 БПЛА, над Краснодарским краем — четыре, над Ростовской областью — два, над Астраханской, Брянской и Курской — по одному.
Сегодня 1440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.