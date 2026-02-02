Размер шрифта
Над Россией сбили 31 БПЛА. Военная операция, день 1440-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1440-й день
Сергей Аверин/РИА Новости

Над регионами России ночью уничтожили 31 украинский БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По информации РИА Новости, в рядах ВСУ действует женская рота беспилотных систем. Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

12:02

⚡️Российские войска взяли под контроль Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

12:01

Россия возобновила удары по украинской энергетике после энергетического перемирия, сообщило минэнерго Украины.

«Обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях», — отметило ведомство.

11:55

В Херсонской области в результате атак ВСУ за минувшие выходные один человек погиб и шесть получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

11:46

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли взрывы, передает «Общественное».

11:38

В Белгородской области среди пострадавших в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю есть беременная женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:37

11:30

🔴ВСУ сталкиваются с нехваткой ракет для систем ПВО, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в беседе с «РБК-Украина».

11:26

В Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает «Общественное».

11:19

Герой России Муслим Муслимов погиб в зоне СВО, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

11:14

ВСУ в результате атак на Белгород повредили 14 жилых объектов за неделю, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

11:08

В Киеве и Киевской области вводятся экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

10:52

ВСУ 24 января сбросили боеприпас с беспилотника на пожарный автомобиль в селе Тарасовка Херсонской области во время ликвидации пожара, были ранены шесть человек, сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.

10:32

🔴Россия не приемлет размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве гарантии безопасности, сообщил Дмитрий Медведев.

Контингент стран НАТО в случае развертывания на Украине станет для России легальной целью для уничтожения, подчеркнул он.

10:30

Владимир Зеленский уголовным делом против лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко пытается устранить конкурентов, заявил Дмитрий Медведев.

10:22

⚡️Угроза реванша со стороны Украины должна быть исключена, независимо от размеров, в которых останется это государство, заявил Дмитрий Медведев.

10:21

Гарантии безопасности по Украине не могут быть односторонними, заявил Дмитрий Медведев.

10:20

ВСУ за сутки 12 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, семь раз беспилотники атаковали регион с помощью сбросов взрывных устройств, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

10:12

❗Территориальный вопрос является самым сложным по Украине, заявил Дмитрий Медведев

10:09

⚡️Российские условия урегулирования конфликта на Украине были сформулированы Владимиром Путиным на коллегии в МИД и остаются неизменными, заявил Дмитрий Медведев.

10:07

Между Россией и США существуют договоренности не подсвечивать содержание переговорного процесса по украинскому урегулированию, чтобы не навредить достижению результата, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

10:02

10:00

🔴Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent.

«Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта», — отметил он.

9:45

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 125 беспилотников и свыше 20 боеприпасов за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

9:32

В Киеве в некоторых домах электричества не будет до 17–18 часов, пишет «Страна.ua».

9:30

❗Основные боевые действия на Краснолиманском направлении в ДНР идут в районе Дробышева и Яровой, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

В Константиновке бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала, уточнил он.

9:17

Российские войска уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ севернее Часова Яра на Славянско-Краматорском направлении, пишет ТАСС.

9:00

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что улетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами.

8:51

В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали молодого человека в торговом центре «Проспект», пишет «Страна.ua».

«Военкомы затащили его на подземную стоянку и силой затолкали в бус, несмотря на сопротивление других людей», — говорится в публикации.

8:35

Две роты 15-го погранотряда Украины в Сумской области потеряли более 60% убитыми и ранеными и выведены на восполнение потерь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

8:16

Расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» уничтожили боевую технику и опорные пункты с живой силой противника, сообщило Минобороны РФ.

8:14

ВСУ не смогут участвовать в боях еще два года из-за истощения, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Independent.

8:07

🔴 Украинские беспилотники атаковали село Полевые Новоселки в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:06

Один из государственных банков Украины начал предлагать кредитные программы для покупки энергетического оборудования на фоне масштабного кризиса в энергосистеме страны, пишет РИА Новости.

8:05

ВСУ атаковали Старый Оскол дронами самолетного типа FP-1, пишет SHOT.

«Они запускались из Черниговской области Украины. Длина этих БПЛА составляет 3,5 метра, они способны пролетать до 1200 км», — говорится в публикации.

8:04

🔴Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол Белгородской области, погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате ударов БПЛА загорелось частное домовладение, в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна, добавил он.

Telegram-канал «Настоящий Гладков»
8:03

В рядах ВСУ действует женская рота беспилотных систем, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:02

Перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.

«В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах... Перед нами стоит вопрос выживания», — цитирует его «Украинская правда».

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 31 беспилотник ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили 22 БПЛА, над Краснодарским краем — четыре, над Ростовской областью — два, над Астраханской, Брянской и Курской — по одному.

8:00

Сегодня 1440-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
