Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

После трагедии с друзьями: подруга звезды «Универа» о его уходе на СВО

Подруга Ткаченко рассказала, что актер пошел добровольцем на СВО за друзьями
actor_nikolaytkachenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подруга Николая Ткаченко (известен по ролям «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя») Дарья Софийская рассказала, что актер отправился на специальную военную операцию России на Украине после того, как там не стало их общих знакомых. Ее слова передает aif.ru.

По словам Софийской, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить. Она также поделилась, что не сразу узнала об уходе Ткаченко на СВО, несмотря на то, что дружила с ним с 2011 года.

«Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем в зону СВО, — знал, что я буду сильно переживать. Рассказал все только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — отметила она.

Накануне мать Ткаченко Инна рассказала, что актера «Универа» не стало, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. По ее словам, на данный момент местонахождение сына неизвестно.

Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

Ранее племянник Солженицына рассказал о службе на СВО.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!