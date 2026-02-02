После трагедии с друзьями: подруга звезды «Универа» о его уходе на СВО

Подруга Николая Ткаченко (известен по ролям «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя») Дарья Софийская рассказала, что актер отправился на специальную военную операцию России на Украине после того, как там не стало их общих знакомых. Ее слова передает aif.ru.

По словам Софийской, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить. Она также поделилась, что не сразу узнала об уходе Ткаченко на СВО, несмотря на то, что дружила с ним с 2011 года.

«Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем в зону СВО, — знал, что я буду сильно переживать. Рассказал все только тогда, когда уже оказался в зоне боевых действий», — отметила она.

Накануне мать Ткаченко Инна рассказала, что актера «Универа» не стало, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. По ее словам, на данный момент местонахождение сына неизвестно.

Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.

