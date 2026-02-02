Полуголый Бибер и протест против Трампа. Как прошла церемония «Грэмми»

В Лос-Анджелесе на Crypto.com-арене прошла 68-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Ведущим выступил южноафриканский комик Тревор Ноа.

Многие звезды пришли на мероприятие с черно-белыми значками «ICE OUT» («Долой иммиграционную и таможенную службу США»), осуждая миграционную политику президента США Дональда Трампа.

«Никто не является нелегалом на украденной земле <…> Наши голоса действительно имеют значение, и люди имеют значение. К черту ICE!» — заявила Билли Айлиш, принимая премию «Грэмми» за песню года Wildflower.

Аналогичную позицию высказал пуэрториканский певец Bad Bunny, завоевавший «Альбом года» за Debí Tirar Más Fotos.

«Мы не дикари, мы не животные, мы не инопланетяне. Мы люди и мы американцы...» — сказал он.

В этом году лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар — артист выиграл пять наград, включая «Запись года» за совместную с певицей SZA композицию Luther. Ламар стал самым титулованным рэпером в истории премии (26 статуэток), обойдя Jay-Z (25 статуэток).

В номинации «Лучшая танцевальная поп-запись» победила песня Abracadabra Леди Гаги, а лучшей R&B песней признали Folded от Кейлани. Группа Turnstile стала обладателем статуэтки в номинации «Лучший рок-альбом». Певицы Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон ушли без наград, а Оливия Дин добилась статуэтки как лучший новый исполнитель. Всего на церемонии вручили 95 наград. Тейлор Свифт пропустила мероприятие, поскольку ее новые работы вышли вне квалификационного периода.

На церемонии свои песни исполнили Бруно Марс и Розэ, Джастин Бибер, который вышел на сцену в одних трусах и носках, Сабрина Карпентер, Леди Гага и другие артисты.

Кадры с красной ковровой дорожки и церемонии награждения — в галерее «Газеты.Ru».