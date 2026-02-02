Размер шрифта
На Украине назвали возврат всех территорий единственным путем к миру

Экс-посол Украины в США Чалый счел единственным путем к миру возврат территорий
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый заявил, что единственный путь к миру – это возврат всех территорий, а не поощрение к новым территориальным претензиям. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он отверг заявления о том, что вывод войск с Донбасса является путем к миру. При этом экс-дипломат посетовал, что даже на Украине этот нарратив так или иначе обсуждается.

По его словам, только возврат всех территорий «даст долгосрочный мир». В связи с этим Чалый написал, что «никаких сложных вопросов» в переговорном процессе нет.

30 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции. Как он сказал, Украина не отдаст эти территории «без боя».

В связи с этим официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия учитывает заявления Владимира Зеленского о неготовности к компромиссам. Песков также обратил внимание, что Киев может попытаться атаковать Запорожскую АЭС, чтобы ее отбить у России.

Ранее в Германии выступили против переговоров по Украине.
 
