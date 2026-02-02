На Украине рассказали о непубличных темах переговорного процесса с Россией

Хлань: Украина обсуждает с РФ пункты пропуска для гражданских через линию фронта

Украина на переговорах с Россией обсуждает создание пунктов пропуска для гражданских через линию фронта и ее демаркацию. Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, переговорный процесс значительно шире публичных тем территорий или Запорожской АЭС.

Хлань добавил, что демаркация должна предполагать создание пунктов пропуска, мостов и пассажирского сообщения между территориями Украины и России.

Депутат добавил, что подобное необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов, в частности, передвижения людей и выплат пенсий.

Накануне сообщалось, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину следующей недели.

Также американская газета The New York Times написала, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.