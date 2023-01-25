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«Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю...»

25 января Владимиру Высоцкому могло исполниться 85 лет. Он родился в 1938 году, а спустя пять лет его родители развелись, что, по мнению исследователей творчества барда, отразилось в «Балладе о детстве». За свои 42 года Владимир Высоцкий прославился как поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен.

В середине 1950-х годов он поступил во МХАТ. Среди прочих документов требовалась справка от врача-отоларинголога о том, что у абитуриента нет заболеваний голосовых связок. После осмотра специалист решил, что голос можно поставить, но в характеристике указал: «Слух — хороший, ритм — хороший, певческого голоса — нет».

Дебютом Высоцкого на театральной сцене является роль бойца (без слов) в студенческом спектакле «Гостиница «Астория», который был показан в 1958 году. Спустя два года он закончил обучение и, главным образом, связал свою судьбу с Театром на Таганке. На его сцене актер сыграл Галилея («Жизнь Галилея», 1966), Хлопушу («Пугачев», 1967), Гамлета («Гамлет», 1971), Лопахина («Вишневый сад», 1975), Свидригайлова («Преступление и наказание», 1979).

Первые песни артиста появились в 1960-х годах и исполнялись в кругу друзей. Изначально Высоцкий стал известен как автор лагерных и дворовых песен. По его словам, первое из написанных им произведений – «Татуировка» – появилось после того, как в 1961 году в ленинградском автобусе он увидел мужчину, на груди которого был женский портрет с надписью «Люба! Я тебя не забуду!» Замысел песни реализовался почти сразу, только вместо Любы в песне – Валя. Несмотря на популярность артиста, книги со стихами в СССР стали выпускать только после 1981 года.

Что касается карьеры Высоцкого в кино, первым его проектом стал фильм «Сверстницы», где он сыграл в эпизоде. За годы работы в кинематографе он снялся в более чем 25 фильмах. Самые известные кинокартины с его участием – «Интервенция» (1968), «Плохой хороший человек» (1973), «Маленькие трагедии» (1979). «За создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен» в 1987 году он стал лауреатом Государственной премии СССР посмертно.

Высоцкий был женат трижды. От второго брака с актрисой Людмилой Абрамовой у него родились два сына – Аркадий и Никита. Третьей женой артиста была французская актриса Марина Влади, которая стала для него музой и надежной опорой на долгие годы.

Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года – в период, когда в Москве проходили летние Олимпийские игры. Похоронили его на Ваганьковском кладбище.

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