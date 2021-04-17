Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

13 долгожителей «Игры престолов»

«Игре престолов» — десять лет! По такому случаю «Газета.Ru» вспоминает самых ярких персонажей сериала и его долгожителей. В нашей фотогалерее только те герои, кто появился в первом сезоне и смог дойти до финала.

close
Джон Сноу &mdash; Кит Харингтон <br><br>Джон Сноу, чью судьбу можно описать фразой &laquo;из грязи в князи&raquo;, прошел путь от бастарда до лорда-командующего и Короля Севера. Сноу &mdash; внебрачный сын Неда Старка (он быстро умер), долго находившийся в тени своих братьев и сестер, но сумевший сделать хорошую карьеру в службе ночного дозора. То, что персонаж не из простых, стало ясно в пятом сезоне: Сноу сначала умер от полученных ранений, а потом ожил силами колдуньи Мелисандры. Правда, любовная линия у героя не сложилась (как и у всех): одна возлюбленная погибла, вторая &mdash; умерла от его же рук Джон Сноу &mdash; Кит Харингтон <br><br>Джон Сноу, чью судьбу можно описать фразой &laquo;из грязи в князи&raquo;, прошел путь от бастарда до лорда-командующего и Короля Севера. Сноу &mdash; внебрачный сын Неда Старка (он быстро умер), долго находившийся в тени своих братьев и сестер, но сумевший сделать хорошую карьеру в службе ночного дозора. То, что персонаж не из простых, стало ясно в пятом сезоне: Сноу сначала умер от полученных ранений, а потом ожил силами колдуньи Мелисандры. Правда, любовная линия у героя не сложилась (как и у всех): одна возлюбленная погибла, вторая &mdash; умерла от его же рук
Арья Старк — Мэйси Уильямс <br><br>Маленькая, но крайне смелая Арья Старк стала настоящим героем Вестероса, когда в битве при Винтерфелле убила Короля ночи. До этого девочка путешествовала в паре с головорезом по прозвищу Пес (который ее же пару раз чуть не убил) после смерти отца, а затем обучалась мастерству воина у некого Никто из ложи Безликих Арья Старк — Мэйси Уильямс <br><br>Маленькая, но крайне смелая Арья Старк стала настоящим героем Вестероса, когда в битве при Винтерфелле убила Короля ночи. До этого девочка путешествовала в паре с головорезом по прозвищу Пес (который ее же пару раз чуть не убил) после смерти отца, а затем обучалась мастерству воина у некого Никто из ложи Безликих
Санса Старк — Софи Тернер <br><br>Санса &mdash; старшая сестра Арьи и поначалу полная противоположность девочки-сорванца, грезящая о принце на белом коне. Но с мужьями у героини не сложилось &mdash; один был другого краше. Садист, убийца, лжец и далее по списку. И если Ланнистеры с каждым сезоном становились мягче и добрее, то Старки &mdash; жестче. Так, будущая Королева Севера скормила жестокого мужа Рамси его же собакам Санса Старк — Софи Тернер <br><br>Санса &mdash; старшая сестра Арьи и поначалу полная противоположность девочки-сорванца, грезящая о принце на белом коне. Но с мужьями у героини не сложилось &mdash; один был другого краше. Садист, убийца, лжец и далее по списку. И если Ланнистеры с каждым сезоном становились мягче и добрее, то Старки &mdash; жестче. Так, будущая Королева Севера скормила жестокого мужа Рамси его же собакам
Бран Старк &mdash; Айзек Хемпстед-Райт <br><br>Пожалуй, самый загадочный герой первых сезонов, чье детство драматически прервалось из-за падения с башни, превратился в самого могущественного человека в Вестеросе. Среди фанатов долго гуляла теория о том, что Бран Старк &mdash; это и есть Король ночи. Он мог вселяться в животных (и даже в людей), чтобы управлять ими и видеть их глазами. По итогу теория не подтвердилась Бран Старк &mdash; Айзек Хемпстед-Райт <br><br>Пожалуй, самый загадочный герой первых сезонов, чье детство драматически прервалось из-за падения с башни, превратился в самого могущественного человека в Вестеросе. Среди фанатов долго гуляла теория о том, что Бран Старк &mdash; это и есть Король ночи. Он мог вселяться в животных (и даже в людей), чтобы управлять ими и видеть их глазами. По итогу теория не подтвердилась
Дейенерис Таргариен — Эмилия Кларк <br><br>Дейенерис Таргариен прошла путь от пешки в игре Визериса до могущественной Матери драконов и преданной своему народу королевы. Но, получив всю власть в свои руки, Дейенерис начала сходить с ума. В пятом эпизоде заключительного сезона &laquo;Игры престолов&raquo; она внезапно сожгла дотла целый город с мирными жителями. Тот самый город, которым она мечтала править с первой серии Дейенерис Таргариен — Эмилия Кларк <br><br>Дейенерис Таргариен прошла путь от пешки в игре Визериса до могущественной Матери драконов и преданной своему народу королевы. Но, получив всю власть в свои руки, Дейенерис начала сходить с ума. В пятом эпизоде заключительного сезона &laquo;Игры престолов&raquo; она внезапно сожгла дотла целый город с мирными жителями. Тот самый город, которым она мечтала править с первой серии
Тирион Ланнистер — Питер Динклэйдж <br><br>В 2009 году писатель Джордж Мартин лично выбрал Питера Динклэйджа на роль Тириона Ланнистера. Младший брат Серсеи и Джейме, большой знаток плотских утех, чемпион по выпиванию вина и любитель острых шуток &mdash; персонаж моментально влюбил в себя зрителей и (возможно, благодаря этой любви) смог дойти до финала целым и невредимым Тирион Ланнистер — Питер Динклэйдж <br><br>В 2009 году писатель Джордж Мартин лично выбрал Питера Динклэйджа на роль Тириона Ланнистера. Младший брат Серсеи и Джейме, большой знаток плотских утех, чемпион по выпиванию вина и любитель острых шуток &mdash; персонаж моментально влюбил в себя зрителей и (возможно, благодаря этой любви) смог дойти до финала целым и невредимым
Серсея Ланнистер &mdash; Лина Хиди <br><br>Серсея &mdash; один из самых противоречивых персонажей саги. Двуличная, надменная и действующая только из холодного расчета, она переубивала всех и пришла к власти, став Королевой Семи королевств. В финале она беременеет и даже начинает вызывать симпатию. Погибает, однако, не в сражении, а в обнимку с любимым братом Серсея Ланнистер &mdash; Лина Хиди <br><br>Серсея &mdash; один из самых противоречивых персонажей саги. Двуличная, надменная и действующая только из холодного расчета, она переубивала всех и пришла к власти, став Королевой Семи королевств. В финале она беременеет и даже начинает вызывать симпатию. Погибает, однако, не в сражении, а в обнимку с любимым братом
Джейме Ланнистер &mdash; Николай Костер-Вальдау <br><br>Джейме проделал путь от цареубийцы и возлюбленного родной сестры Серсеи до однорукого рыцаря и человека, в котором все же сохранились честь и достоинство. В финале он буквально приполз спасать Серсею от неминуемой смерти, но обрек себя на нее Джейме Ланнистер &mdash; Николай Костер-Вальдау <br><br>Джейме проделал путь от цареубийцы и возлюбленного родной сестры Серсеи до однорукого рыцаря и человека, в котором все же сохранились честь и достоинство. В финале он буквально приполз спасать Серсею от неминуемой смерти, но обрек себя на нее
Сандор Клиган «Пес» &mdash; Рори Макканн <br><br>Пес ради денег готов на все, умеет выживать и убивать, что и демонстрирует на протяжении всех сезонов. На момент встречи с Арьей Сандор Клиган был личными охранником принца Джоффри Баратеона. Затем его же и предал, когда спас Сансу от изнасилования и признался ей в преданности Сандор Клиган «Пес» &mdash; Рори Макканн <br><br>Пес ради денег готов на все, умеет выживать и убивать, что и демонстрирует на протяжении всех сезонов. На момент встречи с Арьей Сандор Клиган был личными охранником принца Джоффри Баратеона. Затем его же и предал, когда спас Сансу от изнасилования и признался ей в преданности
Теон Грейджой &mdash; Алфи Аллен <br><br>Теон Грейджой поначалу носил прозвище Вонючка, а в процессе полностью восстановил свою репутацию в глазах и Старков, и зрителей. Он спас Сансу от садиста Рамси Болтона (который его же нещадно покалечил) и в лесу, когда за ними бросается погоня, пытался защитить ее ценой своей жизни. Погиб от рук Короля ночи, защищая Брандона Старка Теон Грейджой &mdash; Алфи Аллен <br><br>Теон Грейджой поначалу носил прозвище Вонючка, а в процессе полностью восстановил свою репутацию в глазах и Старков, и зрителей. Он спас Сансу от садиста Рамси Болтона (который его же нещадно покалечил) и в лесу, когда за ними бросается погоня, пытался защитить ее ценой своей жизни. Погиб от рук Короля ночи, защищая Брандона Старка
Сэмвелл Тарли &mdash; Джон Брэдли <br><br>Сэмвелл Тарли &mdash; самый живучий герой саги. Умудрился побывать во многих сражениях, включая Битву на Кулаке Первых Людей и Битву на Стене. По сюжету Сэмвелл и Джон Сноу &mdash; лучшие друзья, и дружба не раз помогала им выжить в суровом Вестеросе Сэмвелл Тарли &mdash; Джон Брэдли <br><br>Сэмвелл Тарли &mdash; самый живучий герой саги. Умудрился побывать во многих сражениях, включая Битву на Кулаке Первых Людей и Битву на Стене. По сюжету Сэмвелл и Джон Сноу &mdash; лучшие друзья, и дружба не раз помогала им выжить в суровом Вестеросе
Джорах Мормонт &mdash; Йэн Глен <br><br>Практически безупречный персонаж саги &mdash; редкость. На это звание может претендовать разве что Джорах Мормонт. Рыцарь и человек чести верно служил армии Дейенерис Таргариен. Кажется, был крайне влюблен в свою королеву, но она всегда выбирала других мужчин. Главный по вопросам френдзоны Джорах Мормонт &mdash; Йэн Глен <br><br>Практически безупречный персонаж саги &mdash; редкость. На это звание может претендовать разве что Джорах Мормонт. Рыцарь и человек чести верно служил армии Дейенерис Таргариен. Кажется, был крайне влюблен в свою королеву, но она всегда выбирала других мужчин. Главный по вопросам френдзоны
Варис &mdash; Конлет Хилл <br><br>Варис долгое время занимал должность мастера над шептунами или главного разведчика короля. Бежал из Королевской гавани вместе с осужденным Тирионом Ланнистером. Впоследствии примкнул к Дейнерис Таргариен и стал ее советником. В финале предал и без того ставшую чересчур подозрительной Мать драконов. Был казнен Варис &mdash; Конлет Хилл <br><br>Варис долгое время занимал должность мастера над шептунами или главного разведчика короля. Бежал из Королевской гавани вместе с осужденным Тирионом Ланнистером. Впоследствии примкнул к Дейнерис Таргариен и стал ее советником. В финале предал и без того ставшую чересчур подозрительной Мать драконов. Был казнен
Все фоторепортажи К первому кадру
Пожар на
Пожар на "Невской мануфактуре" в Петербурге
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти -- 50
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти -- 50
Что осталось от
Что осталось от "Невской мануфактуры" после пожара
В Минске попрощались с солистом
В Минске попрощались с солистом "Песняров" Борткевичем
Джон Сноу — Кит Харингтон <br><br>Джон Сноу, чью судьбу можно описать фразой «из грязи в князи», прошел путь от бастарда до лорда-командующего и Короля Севера. Сноу — внебрачный сын Неда Старка (он быстро умер), долго находившийся в тени своих братьев и сестер, но сумевший сделать хорошую карьеру в службе ночного дозора. То, что персонаж не из простых, стало ясно в пятом сезоне: Сноу сначала умер от полученных ранений, а потом ожил силами колдуньи Мелисандры. Правда, любовная линия у героя не сложилась (как и у всех): одна возлюбленная погибла, вторая — умерла от его же рук
Арья Старк — Мэйси Уильямс <br><br>Маленькая, но крайне смелая Арья Старк стала настоящим героем Вестероса, когда в битве при Винтерфелле убила Короля ночи. До этого девочка путешествовала в паре с головорезом по прозвищу Пес (который ее же пару раз чуть не убил) после смерти отца, а затем обучалась мастерству воина у некого Никто из ложи Безликих
Санса Старк — Софи Тернер <br><br>Санса — старшая сестра Арьи и поначалу полная противоположность девочки-сорванца, грезящая о принце на белом коне. Но с мужьями у героини не сложилось — один был другого краше. Садист, убийца, лжец и далее по списку. И если Ланнистеры с каждым сезоном становились мягче и добрее, то Старки — жестче. Так, будущая Королева Севера скормила жестокого мужа Рамси его же собакам
Бран Старк — Айзек Хемпстед-Райт <br><br>Пожалуй, самый загадочный герой первых сезонов, чье детство драматически прервалось из-за падения с башни, превратился в самого могущественного человека в Вестеросе. Среди фанатов долго гуляла теория о том, что Бран Старк — это и есть Король ночи. Он мог вселяться в животных (и даже в людей), чтобы управлять ими и видеть их глазами. По итогу теория не подтвердилась
Дейенерис Таргариен — Эмилия Кларк <br><br>Дейенерис Таргариен прошла путь от пешки в игре Визериса до могущественной Матери драконов и преданной своему народу королевы. Но, получив всю власть в свои руки, Дейенерис начала сходить с ума. В пятом эпизоде заключительного сезона «Игры престолов» она внезапно сожгла дотла целый город с мирными жителями. Тот самый город, которым она мечтала править с первой серии
Тирион Ланнистер — Питер Динклэйдж <br><br>В 2009 году писатель Джордж Мартин лично выбрал Питера Динклэйджа на роль Тириона Ланнистера. Младший брат Серсеи и Джейме, большой знаток плотских утех, чемпион по выпиванию вина и любитель острых шуток — персонаж моментально влюбил в себя зрителей и (возможно, благодаря этой любви) смог дойти до финала целым и невредимым
Серсея Ланнистер — Лина Хиди <br><br>Серсея — один из самых противоречивых персонажей саги. Двуличная, надменная и действующая только из холодного расчета, она переубивала всех и пришла к власти, став Королевой Семи королевств. В финале она беременеет и даже начинает вызывать симпатию. Погибает, однако, не в сражении, а в обнимку с любимым братом
Джейме Ланнистер — Николай Костер-Вальдау <br><br>Джейме проделал путь от цареубийцы и возлюбленного родной сестры Серсеи до однорукого рыцаря и человека, в котором все же сохранились честь и достоинство. В финале он буквально приполз спасать Серсею от неминуемой смерти, но обрек себя на нее
Сандор Клиган «Пес» — Рори Макканн <br><br>Пес ради денег готов на все, умеет выживать и убивать, что и демонстрирует на протяжении всех сезонов. На момент встречи с Арьей Сандор Клиган был личными охранником принца Джоффри Баратеона. Затем его же и предал, когда спас Сансу от изнасилования и признался ей в преданности
Теон Грейджой — Алфи Аллен <br><br>Теон Грейджой поначалу носил прозвище Вонючка, а в процессе полностью восстановил свою репутацию в глазах и Старков, и зрителей. Он спас Сансу от садиста Рамси Болтона (который его же нещадно покалечил) и в лесу, когда за ними бросается погоня, пытался защитить ее ценой своей жизни. Погиб от рук Короля ночи, защищая Брандона Старка
Сэмвелл Тарли — Джон Брэдли <br><br>Сэмвелл Тарли — самый живучий герой саги. Умудрился побывать во многих сражениях, включая Битву на Кулаке Первых Людей и Битву на Стене. По сюжету Сэмвелл и Джон Сноу — лучшие друзья, и дружба не раз помогала им выжить в суровом Вестеросе
Джорах Мормонт — Йэн Глен <br><br>Практически безупречный персонаж саги — редкость. На это звание может претендовать разве что Джорах Мормонт. Рыцарь и человек чести верно служил армии Дейенерис Таргариен. Кажется, был крайне влюблен в свою королеву, но она всегда выбирала других мужчин. Главный по вопросам френдзоны
Варис — Конлет Хилл <br><br>Варис долгое время занимал должность мастера над шептунами или главного разведчика короля. Бежал из Королевской гавани вместе с осужденным Тирионом Ланнистером. Впоследствии примкнул к Дейнерис Таргариен и стал ее советником. В финале предал и без того ставшую чересчур подозрительной Мать драконов. Был казнен
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года
Актриса Хелен Маккрори умерла в 52 года
11
Культура /
Королева Netflix: Ане Тейлор-Джой — 25
Королева Netflix: Ане Тейлор-Джой — 25
12
Культура /
В Минске попрощались с солистом «Песняров» Борткевичем
В Минске попрощались с солистом «Песняров» Борткевичем
11
Культура /
От священника до Гитлера: лучшие роли Роберта Карлайла
От священника до Гитлера: лучшие роли Роберта Карлайла
11
Культура /
Петру Мамонову — 70
Петру Мамонову — 70
12
Культура /
Умер солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич
Умер солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич
12
Культура /
Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа
Последний Крестный отец: 65 лет Энди Гарсиа
11
Культура /
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50
Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50
10
Культура /
Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40
Константин, «Кредо ассасина» и Шекспировская труппа: Мэтту Райану — 40
10
Все фоторепортажи