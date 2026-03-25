«Так ребенком и остался». Ефиму Шифрину — 70

25 марта российскому актеру, юмористу и писателю Ефиму Шифрину исполнилось 70 лет. Он родился в 1956 году в Магаданской области, куда его отца сослали из-за репрессий. В 1965-м его семья перебралась в Юрмалу, где Ефим окончил школу. В 1970-е будущий артист учился на филологическом факультете Латвийского государственного университета и в государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева в Москве. В 1985-м окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИСа.

Шифрин стал популярен в середине 1980-х, особенно после исполнения монолога «Мария Магдалина» в телепередаче «В субботу вечером. В нашем доме». Пик его популярности как эстрадного юмориста пришелся на конец 1980-х и 1990-е.

Артист играет в спектаклях, снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы. Его фильмография насчитывает более 30 ролей.

Режиссер Роман Виктюк говорил, что Шифрин на его курсе был самым талантливым:

«Он единственный, кто сразу же стал лидером, и то, что он возвращается в наш театр — это счастье, потому что он тоже грань: грань, которая отличается своей незащищенностью. Он так ребенком и остался, жутко ранимым. При всем этом в нем есть та доля иронии, которая всегда заставляет человека посмотреть со стороны на то, что он делает».

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин называл Шифрина «бастионом художественного вкуса на эстраде».

«Романтик, — точнее, романтический авантюрист с жесткой, железобетонной даже, подкладкой», — говорил об артисте Коклюшкин.

Помимо актерской и юмористической карьеры, Шифрин работал ведущим телепрограмм, написал несколько книг, в том числе автобиографических — «Театр имени меня» и «Личное дело Ефима Шифрина». Также в его репертуаре много песен. С 1990-х Шифрин увлекается спортом, достиг значительных успехов в бодибилдинге.

Артист не женат, детей нет. В 2021 году юморист пожаловался, что размер его пенсии составляет 13 тысяч рублей. По его словам, если бы он в свое время не отказался оформлять звание заслуженного артиста, сумма была бы существенно выше.

Несмотря на пенсионный возраст, Шифрин продолжает сниматься в кино и выходить на сцену. В 2025 году вышел сериал «Олдскул» с его участием. Шифрин на сцене и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

 
