Россиянам рассказали, как избавиться от плесени в квартире

Избавиться от плесени в квартире помогут антисептики с фунгицидами — перед обработкой зараженных участков нужно обязательно надевать респиратор и перчатки. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если вы обнаружили черную плесень в ванне или на кухне, стоит применять комплексный подход. Плесень — это грибок. Чтобы его победить, надо также обратить внимание на влажность и циркуляцию воздуха в квартире. Начать стоит с механической очистки поверхностей. Снимите пораженные обои, соскребите налет со стен или швов плитки. Для обработки, на мой взгляд, лучше использовать специальные, а не народные, средства: антисептики с фунгицидами. Они обычно продаются в бытовых или строительных магазинах. Обязательно надевайте респиратор и перчатки, чтобы споры не попали внутрь организма», — рекомендовал Бондарь.

По словам эксперта, часто причиной сырости становится плохая работа общедомовой вентиляционной системы. Проверить вытяжку можно приложив лист бумаги к решетке — он должен прилипать.

«Если вы обнаружите проблему, то обязательно подайте обращение в свою управляющую компанию. На мой взгляд, удобнее это сделать через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Вызов мастера позволит выявить и исправить технические ошибки, что поможет предотвратить появление плесени вновь. Бывает, что влага проникает сквозь межпанельные швы здания. Попросите отдельной заявкой устранить дефект, если вы заметили трещины. Управляющая организация может провести такие работы в рамках планового текущего содержания и ремонта. Если организация бездействует, отправьте жалобу в Государственную жилищную инспекцию. В рамках проверки инспектор может обязать управляющую компанию провести герметизацию швов фасада. Таким образом, вероятно, вы не только избавьтесь от плесени в своей квартире, но и сможете убрать корень проблемы», — констатировал Бондарь.



