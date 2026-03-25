Индия отказалась от доллара для покупки российской нефти

Индийские нефтепереработчики все чаще проводят расчеты за поставки российской нефти в альтернативных доллару валютах. Отказ республики от американской валюты эксперты связывают с политикой Вашингтона в отношении Нью-Дели, пишет Bloomberg.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще осуществляют расчеты по закупкам российской нефти в альтернативных валютах, стремясь снизить зависимость от доллара на фоне растущей геополитической напряженности и изменений в политике США», — говорится в публикации.

Отмечается, что международные сделки осуществляются путем внесения индийских рупий на специальные зарубежные банковские счета, открытые у российских продавцов, которые затем конвертируются в дирхамы ОАЭ или китайские юани. При этом США предоставили Индии разрешение на увеличение закупок российской нефти, сроком до 11 апреля. Однако, как утверждает Bloomberg, российские нефтяные компании настаивают на более долгосрочных соглашениях с Нью-Дели, стремясь к оплате сделок в альтернативных валютах, чтобы ограничить зависимость от меняющейся политики США.

Американское издание также сообщает, что изменения происходят на фоне того, как индийские компании наращивают закупки российской нефти после масштабных перебоев в поставках, вызванных конфликтом в Иране, из-за которого мировые цены на нефть превысили $100 за баррель.

