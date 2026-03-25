Койот сорвал авиарейс в США

В США самолет столкнулся с койотом и прервал рейс после взлета

Койот сорвал рейс пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании JetBlue в аэропорту штата Род-Айленд в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел 24 марта. После столкновения с животным на взлетно-посадочной полосе лайнер взлетел, но затем пилоты воздушного судна приняли решение вернуться в аэропорт, чтобы специалисты осмотрели самолет на предмет возможных повреждений. Одна из пассажирок Эрин Дрозда рассказала, что борт был в воздухе 10-15 минут.

«Затем пилот вышел на связь и сказал: «Это экипаж. Кто-нибудь слышал глухой удар? Мы столкнулись с койотом»», — сказала она.

По словам пассажирки, в аэропорту самолет встретили сотрудники скорой помощи, пожарные и полиция, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Затем люди покинули лайнер, чтобы технический персонал произвел его осмотр. Позже борт благополучно вылетел в Нью-Йорк.

