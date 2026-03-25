Самая скандальная актриса Турции. Чем известна Ханде Эрчел, которую разыскивают по делу о наркотиках

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел обвинили в причастности к делу о наркотиках. Знаменитость — далеко не первая в списке звезд, которые были задержаны в рамках борьбы с запрещенными веществами: в полиции уже оказывались звезда «Клюквенного щербета» Докуган Гюнгер и актер «Ранней пташки» Джан Яман. В чем обвиняют популярную актрису, как складывалась ее карьера и что с ней будет по приезде в Турцию — в материале «Газеты.Ru».

Как Ханде Эрчел связана с делом о наркотиках

25 марта стало известно о том, что турецкая полиция выдала ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Об этом сообщила газета Sabah. Актрису обвинили по делу, связанному с наркотиками. Ей необходимо явиться в прокуратуру для дачи показаний и прохождения необходимых анализов.

Портал Haber ссылается на заявление прокуратуры Стамбула. В нем указано, что 16 фигурантов подозреваются в хранении и передаче запрещенных веществ. Примечательно, что ордера выписаны и другим известным людям. Среди них:

* наследники одной из самых богатых семей Турции Хакан и Керим Сабанджи;

* экс-президент футбольного клуба «Бешикташ» Фикрет Орман;

* экс-президент футбольного клуба «Галатасарай» Бурак Эльмас;

* бизнесмен Онур Талай;

* футболист Ферхат Айдын;

* звезда сериала «Аданали» Тугче Озбудак;

* модель Дидем Сойдан;

* модель Гюзиде Дюран.

При участии управления по борьбе с наркотическими преступлениями Стамбула 14 фигурантов удалось задержать. В отношении двоих выданы ордера на арест — так как актриса Ханде Эрчел и бизнесмен Хакан Сабанджи находятся за границей, они на свободе.

По данным турецких СМИ, причина задержания может быть связана с именем беглого предпринимателя Касыма Гарипоглу — большинство фигурантов дела посещали вечеринки на Босфоре с наркотиками и проституцией, которые он устраивал в своем коттедже. Имена гостей мероприятий обнаружили в телефоне личного водителя семьи Гарипоглу, Исмаила Ахмета Акчайя.

Вечеринки Касыма Гарипоглу Касым Гарипоглу проводил масштабные вечеринки в фешенебельном доме в районе Еникей. Для каждого мероприятия на дно домашнего бассейна наносили надпись Divine Circus («Божественный цирк»). В разные годы вечеринки посещало множество турецких звезд, спортсменов и финансистов — турецкие СМИ сообщают, что гости мероприятий Гарипоглу публиковали снимки с вечеров в своих аккаунтах, но с началом расследования по делу о наркотиках удалили или архивировали кадры. Узнав о расследовании, Касым Гарипоглу скрылся и до сих пор находится в розыске. Водитель бизнесмена был арестован по делу о приобретении наркотиков или психотропных веществ для личного употребления. Он предложил помощь следствию и через адвоката попросил представить список из 25 звезд, участвоваших в вечеринках — в том числе звезд известных сериалов. Имущество Гарипоглу было конфисковано, а в его доме провели обыски. Там правоохранители обнаружили три незарегистрированных пистолета, 111 запрещенных таблеток, четыре куска наркотического вещества в кристаллической форме, устройства для употребления наркотиков, а также девять пачек с пустыми купюрами по 100 долларов и 19 поддельных долларов с обрезанными серединами. По другим данным, на роль «турецкого Эпштейна» претендует владелец стамбульского ночного клуба «Библиотека» Али Яшар Коза. Именно его заведение часто посещают звезды, а обычным людям во входе отказывают.

Реакция Ханде Эрчел на обвинения

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» вышла на связь с поклонниками сразу после появления громких новостей в прессе. В личном аккаунте в соцсетях она написала, что уже месяц находится на учебе за границей, но приедет в Турцию, чтобы прояснить ситуацию. Она отметила, что о случившемся узнала из прессы.

«Я человек, который любит свою страну, доверяет своему государству и турецкому правосудию. Верю, что ситуация прояснится в кратчайшие сроки», — добавила актриса.

Поклонники Ханде Эрчел верят, что появление имени актрисы в расследовании еще не означает ее причастность к происходящему. Однако некоторые СМИ полагают, что актрису могут арестовать уже в аэропорту.

Предположительно, Эрчел ждет такой же процесс, как и других фигурантов. Сначала они проходят медицинское обследование в больнице и тестирование на наркотики в судебно-медицинском институте. После этого их доставляют в суд для дачи показаний прокурору. На этом этапе прокурор решает, подать ли запрос в отношении задержанного. В зависимости от результата принимается решение о дальнейшей судьбе обвиняемого.

Ханде Эрчел: начало карьеры

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в турецком городе Бандырма, который входит в пятерку крупнейших портов страны. Ее отец Кая Эрчел работал в торговле, а мать Айлин была домохозяйкой. Ханде — второй ребенок в семье: у нее есть сестра Гамзе, которая старше ее на год.

Как рассказывала актриса, в детстве она была активным ребенком и проявляла актерские способности, выступая перед родителями. С раннего возраста она посещала актерские кружки и принимала участие в конкурсах красоты. В 19 лет девушка завоевала второе место в конкурсе красоты, который проходил в Азербайджане.

Окончив школу, Ханде поступила в Университет изящных искусств имени Мимар Синана и переехала в Стамбул без родителей. Позже Эрчел признавалась, что поначалу привыкнуть к ритму мегаполиса было сложно. Но ради ролей и признания она была готова на все, поэтому активно ходила по актерским кастингам. В 2012 году ее утвердили на роль Захиде в сериале «Королек — птичка певчая». Эта роль позволила актрисе развивать свою карьеру. Уже в 2014 году она снялась в проектах «Дочери Гюнеш» и «Любовь не понимает слов», которые получили высокие рейтинги. Тогда о Ханде начали говорить как об одной из главных молодых актрис Турции. Журналисты активно пытались узнать подробности ее личной жизни, но актриса старалась эту сторону не афишировать.

Именно поэтому информации о романах Эрчел совсем немного. Актрисе неоднократно приписывали отношения с экранными партнерами. Так, на съемках «Дочерей Гюнеш» ее «сватали» Толге Сарыташу, а после выхода проекта «Любовь не понимает слов» пошли слухи о связи девушки с Бураком Денизом. Все эти слухи Эрчел категорически отрицала, пока в 2017 году ее не стали замечать в обществе певца и актера Мурата Далкылыча.

Съемки в сериале «Постучись в мою дверь»

В 2018 году публике стало известно, что у матери Ханде Эрчел диагностировали лейкемию. Чтобы помочь матери с лечением, актриса отказалась от нескольких предложений о работе. Но в 2019 году семья сообщила, что мама Ханде умерла. Актриса ушла в тень и почти не общалась с журналистами. Она начала появляться на публике лишь через несколько месяцев.

В это время Эрчел сосредоточилась на творчестве. Ей как раз предложили роль флористки Эды в ромкоме «Постучись в мою дверь» с Керемом Бюрсином. Первые эпизоды сериала вышли на экраны в июле 2020 года. Поклонники Эрчел были обескуражены: девушка сильно похудела, изменились даже черты лица. Аудитория проекта разделилась на два лагеря: одни считали, что похудение Ханде произошло на фоне трагедии в семье, другие обвиняли актрису в пластических операциях. Сама Ханде свою внешность не комментировала.

Керем Бюрсин и Ханде Эрчел

«Постучись в мою дверь» стал самым успешным проектом в карьере Ханде Эрчел: у него были рекордно высокие рейтинги на момент выхода, а зрители отмечали «химию» между актерами, сыгравшими главных героев. Эрчел и Бюрсина заподозрили в отношениях.

Скандалы с участием Ханде Эрчел: пиар-романы и судебные разбирательства

В 2018 году Ханде Эрчел переживала проблемы, связанные со здоровьем ее матери. В то же время она подверглась нападкам турецких блогеров Бурака Алтындага и Альпа Кылынча. Они выпустили видео, где сравнили лицо турчанки с лепешкой. Ролик набрал более 1,5 млн просмотров и множество комментариев. В ответ Эрчел подала в суд на блогеров, обвинив их в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В тот момент актрису поддерживал певец Мурат Далкылыч: находился рядом с девушкой и всячески оберегал ее от прессы. Однако с началом трансляции сериала «Постучись в мою дверь» СМИ писали, что Ханде бросила его ради своего партнера по съемкам Керема Бюрсина. Позже бывшая жена Далкылыча Мерве Болугур обвинила молодых людей в пиар-романе — якобы ее бывший супруг мог поддерживать отношения со звездой ради выгоды.

После новостей о расставании с Далкылычем поклонники с нетерпением ждали объявления Эрчел или Бюрсина об официальных отношениях, но те называли друг друга хорошими друзьями.

Актриса подтвердила отношения с партнером по съемкам лишь в 2021 году. В прессе тотчас появились слухи об их скорой свадьбе, но уже через год СМИ сообщили о крупной ссоре актеров — якобы Бюрсин изменил девушке с блогером Мехтап Алгюль. Слухи косвенно подтвердил агент Керема Бюрсина, сообщив, что сердце исполнителя роли Серкана Болата свободно. Но сам актер утверждал, что никогда никому не изменял. После романа с Эрчел он сошелся с предпринимательницей Мелисой Тапан: говоря о новой пассии, Бюрсин сказал, что никогда прежде не испытывал настоящей любви. Это навело поклонников на мысль, что роман с актрисой был пиаром.

handemiyy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В тот момент Ханде Эрчел начала встречаться с наследником одной из богатейших семей Турции Хаканом Сабанджи — первые слухи об их связи появились в начале 2023 года. Родители Сабанджи владеют конгломератом Densa Holding, работающим в сфере морских перевозок и авиации. Турецкие СМИ характеризовали мужчину как ловеласа, который встречался с певицами, моделями и актрисами. Поговаривали, что именно Хакан Сабанджи стал прообразом Ферита Корхана, главного бабника и прожигателя жизни хитового сериала «Зимородок». Поклонники не оценили выбор любимой актрисы, но с интересом следили за развитием отношений.

Турецкие СМИ писали, что родители Сабанджи не одобрили его новую девушку и даже не дали ему частный самолет для одного из путешествий с его возлюбленной. Против Ханде выступала мама Хакана, Арзу Сабанджи. По сообщениям инсайдеров, она посчитала актрису охотницей за многомиллиардным состоянием семьи и даже заказала у нескольких СМИ статьи о корыстном поведении Эрчел. Тем не менее, летом 2023-го Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи начали появляться вместе на публичных мероприятиях, он сопровождал ее на Каннском фестивале.

В тот момент Ханде Эрчел стала меньше сниматься и обратила внимание на работу моделью. Она стала лицом модных брендов Nocturne, Les Benjamins, косметического магазина Flormar и появилась на обложках нескольких глянцевых журналов. В социальных сетях Ханде называли самой красивой женщиной мира, однако турецкие пользователи объясняют ее внешность не более чем работой пластических хирургов. Яркий макияж актрисы ее соотечественники считают слишком вульгарным, худобу — болезненной, а актерскую игру — непрофессиональной. В 2024 году девушку разругали за фото сладостей в Рамадан — Ханде отправилась в Японию и поделилась с подписчиками фото из поездки, но те сочли ее «ненастоящей мусульманкой».

В 2025 году волна критики вновь обрушилась на Ханде Эрчел. На экраны вышли сериал «Помни о любви» и фильм «Оставь это ветру», где актриса сыграла главные роли. В Турции картины разругали за чересчур откровенные сцены Ханде и ее коллеги Барыша Ардуча. Хоть некоторые и заметили химию между актерами, Эрчел не стала комментировать отзывы. Турецкие СМИ писали, что актриса готовится к свадьбе с Сабанджи. Но в сентябре того же года стало известно, что актриса с ним рассталась. В сети ходили слухи, что мать парня была в шоке от участия Эрчел в постельных сценах и заставила сына разорвать отношения с девушкой. А поклонники актрисы утверждали, что Сабанджи изменил ей. Говоря о расставании, молодой наследник не уточнил настоящую причину, но отметил, что проблема была только между парой. Измену он опроверг.

«У нас были хорошие отношения, но в какой-то момент мы их прекратили. Проблема не имеет никакого отношения к третьим лицам. Меня очень расстраивает отношение к моей семье, в особенности к моей маме», — прокомментировал он.

Какие звезды Турции были замешаны в деле о наркотиках

Расследование по делу о наркотиках получило общественный резонанс осенью 2025 года. В октябре турецкая полиция задержала 19 знаменитостей. В их число попали актеры из сериала «Великолепный век» Беррак Тюзюнатач, исполнившая роль Михринисы, и Метин Акдюльгер (сыграл султана Мурада IV). В их волосах нашли следы сразу нескольких видов запрещенных веществ.

Известно, что Тюзюнатач приговорили к 20 месяцам тюремного заключения. Метин признался в употреблении наркотиков за границей и был освобожден под подписку о невыезде. В ноябре он должен был приехать в Москву на премьеру фильма «Два мира, одно желание» вместе с Ханде Эрчел, но остался в Турции и передал привет российским зрителям по видео. Он регулярно сдает анализы на присутствие запрещенных веществ в организме.

Среди задержанных также оказались актрисы Хатидже Ачыкге, певица Ирем Дериджи, актер сериала «Чукур» Кубилай Ака, широко известные в стране блогеры Энгин и Дилан Полат и другие знаменитости. Широко обсуждали задержание звезды «Черно-белой любви» Бирдже Акалай. Она утверждала, что не принимала наркотики, но в ее организме обнаружили кокаин.

В декабре 2025 года генеральная прокуратура Стамбула объявила о второй волне задержаний: в этот раз в поле зрения правоохранителей попали трое знаменитостей. Среди подозреваемых оказалась звезда сериала «Постучись в мою дверь» Мелиса Донгель, однако ее не удалось застать дома. В тот момент актриса уехала из страны и была объявлена в розыск. Вернувшись в Турцию, Донгель приехала в полицейский участок. В ее волосах правоохранители нашли наркотические вещества, но после дачи показаний актриса была освобождена.

Дело о наркотиках может быть связано с властями Турции В сети полагают, что сообщения о найденных веществах в крови у подозреваемых — заказные материалы. В декабре 2025 года по тем же обвинениям задержали главного редактора газеты Haberturk Мехмета Акифа Эрсоя и нескольких сотрудников, а также телеведущую Румейсу Джебеджи. Их подозревали в употреблении наркотиков, участии в вечеринках с групповыми оргиями. Эрсоя и вовсе называли организатором притона в собственном доме. Турецкие СМИ отдельно отмечали, что в телефоне телеведущей есть видео с интимными встречами со звездами, чиновниками и судьями. Местные жители считают, что текущая операция может быть проведена для нагнетания ситуации вокруг главы МИД Турции Хакана Фидана, который разделяет позицию издания Haberturk и высказывался негативно о курдских ополченцах. Еще его называют одним из возможных преемников Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции. В случае отставки Фидана его место может занять сын президента Билял Эрдоган. Большинство обысков происходят в элитных районах Стамбула. Противники нынешней власти уверены, что преследования представителей элит на руку Эрдогану. Якобы он пытается сохранить доверие электората в период досрочных выборов и высокой инфляции.

В январе 2026 года полиция Стамбула задержала еще 23 человека. Среди них оказался звезда «Клюквенного щербета» Докуган Гюнгер. Он признался в употреблении запрещенных веществ и пообещал больше не прикасаться к наркотикам. Через двое суток актера отпустили на свободу, однако создатели «Клюквенного щербета» уволили его из сериала.

Догукан Гюнгёр sozcu.com.tr

В том же месяце турецкие СМИ сообщили о задержании Джана Ямана, звезды «Ранней пташки». Полиция обнаружила у него в карманах красные кубики, и экспертиза подтвердила, что это были наркотики. Но уже вечером многие местные издания опубликовали информацию о том, что Яман был освобожден и уехал в Италию. Тогда сам актер публично заявил, что не присутствовал в клубе. По его словам, если бы слухи подтвердились, то он не смог бы покинуть страну в столь короткий срок.