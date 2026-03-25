В США женщина нашла свою собаку спустя девять лет после ее пропажи, пишет UPI.

Шэрон Келли рассказала, что ее ши-тцу по кличке Салео пропал еще в 2017 году, когда вышел во двор и не вернулся. По словам хозяйки, это было неожиданно, так как у питомца был четкий распорядок, и он обычно быстро возвращался домой.

Семья сразу начала поиски: обращалась в полицию, проверяла окрестности и реагировала на любые возможные зацепки. Однако на протяжении многих лет найти собаку не удавалось.

Неожиданная развязка произошла спустя почти девять лет. Внучка Келли увидела сообщение от инспектора по контролю за животными округа о найденной маленькой собаке с сильно спутанной шерстью. Келли узнала своего питомца по характерным приметам и старым фотографиям. После подтверждения собаку вернули хозяйке.

По ее словам, Салео сейчас около 10 лет. Питомцу уже сделали груминг, однако он проходит лечение — у него выявлены проблемы с глазами, пазухами и зубами. Шэрон призналась, что до последнего не теряла надежды. По ее словам, эта история — напоминание о том, что «никогда не стоит сдаваться».

