Путин наградил молодых деятелей культуры

Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщили в пресс-службе президента.

За вклад в развитие отечественного театрального искусства награду из рук президента получил главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов. Другим молодым лауреатом стал артист драмы Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер.

Наградами также были удостоены вокалист московского театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, вокалистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина. Они получили свои премии за исполнение главных партий в опере «Семен Котко».

20 марта Путин подписал указ о награждении телеведущей Марии Ситтель медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Этим же указом президент обратил внимание на достижения других представителей медиасферы, в частности, директора Краснодарского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Дмитрия Михеева и председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимира Рябовола.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденами победителей Паралимпиады.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
