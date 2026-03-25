Общество

Сотрудников рехаба, который рекламировал Гуф, подозревают в истязании

E1.RU: на сотрудников ребцентра «Свобода» в Сысерти завели дело об истязании
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Сысерти на сотрудников реабилитационного центра завели уголовное дело по нескольким статьям. Об этом сообщает Следственное управление СК по Свердловской области.

«Следственным отделом по городу Сысерть регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной клиники», — рассказали в СК.

Портал E1.RU отмечает, что речь идет о ребцентре, работающем от федеральной сети наркологических клиник «Свобода», которая уже угодила в скандал в другом регионе — Кемеровской области.

Один из пациентов по имени Денис поделился с изданием опытом лечения в рехабе, расположенном в элитном коттедже под Екатеринбургом. Он утверждает, что вместо помощи над ним издевались: закрывали в натопленной бане, пока он не терял сознание, а также не давали спать, заставляя часами переписывать тексты, смысла которых он не понимал.

Мужчина добавил, что отпускать из клиники его не хотели, поэтому, чтобы вырваться, он покалечил себя, после чего попал в больницу.

25 марта стало известно, что в городе Кемерово арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году не выжил пациент. Руководителю и бывшему главврачу рехаба предъявили обвинения по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Глава сети «Свобода» настаивает на том, что у пациента произошел сердечный приступ на фоне алкоголизма. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Амбассадором «Свободы» был известный рэпер Гуф (Алексей Долматов). Артист заявил, что уже оборвал сотрудничество с сетью рехабов.

Ранее в Челябинской области накрыли рехаб в частном доме.

 
