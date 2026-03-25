На помощника депутата Вассермана напали

Помощник депутата Госдумы Анатолия Вассермана Роман Носиков подвергся нападению в студии проекта «Аврора». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал Носиков пригласили на интервью, однако вместо записи эфира произошла драка с другим гостем — неким Филатовым. О своем состоянии после нападения автор не уточнил.

«В общем, никакой эфир меня на «Авроре» не ждал. Меня туда настоятельно приглашали только с одной целью: чтобы подставить меня под кулаки Филатова. Что и произошло, к сожалению», — написал он.

