Расписание ОГЭ в 2026 году: все периоды и даты экзаменов

Расписание ОГЭ в 2026 году: периоды и даты
В этом году основной государственный экзамен будут сдавать более 1 млн 710 тысяч человек. По данным Рособрнадзора, больше всего участников зарегистрировано на сдачу ОГЭ по обязательным учебным предметам: русскому языку и математике.
Даты проведения экзамена регулируются приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2025 № 799/1905.
В 2026 году ОГЭ пройдет в три этапа:
* досрочный период — с 21 апреля по 18 мая,
* основной период — со 2 июня по 6 июля,
* дополнительный период — с 3 по 25 сентября.
В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.
Досрочный период ОГЭ
В 2026 году досрочный период ОГЭ начнется 21 апреля.
Даты экзаменов в досрочный период:
* 21 апреля — математика;
* 24 апреля — русский язык;
* 28 апреля — информатика, литература, обществознание, химия;
* 6 мая — биология, география, иностранные языки, история, физика.
* 12 мая — резервный день: математика;
* 13 мая — резервный день: информатика, литература, обществознание, химия;
* 14 мая — резервный день: биология, география, иностранные языки, история, физика;
* 15 мая — резервный день: русский язык;
* 18 мая — резервный день: по всем учебным предметам.
Досрочно сдавать экзамены могут:
* обучающиеся 9-х классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и допуск от педагогического совета школы. Такая возможность предоставляется, если школьник по уважительной причине не сможет пройти экзамены в основной период — к примеру, уедет на соревнования, будет проходить лечение в больнице, в санатории и т. д.
* выпускники прошлых лет, не сумевшие набрать необходимые баллы для перехода на следующий уровень образования.
Основной период ОГЭ
В 2026 году основной период ОГЭ стартует 2 июня. В расписании также предусмотрены резервные и дополнительные дни.
* 2 июня — математика;
* 5 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
* 6 июня — иностранные языки, информатика;
* 9 июня — русский язык;
* 16 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
* 19 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).
Резервные дни основного периода
* 29 июня — математика;
* 2 июля — русский язык;
* 3 июля — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
* 6 июля — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики).
Дополнительный период ОГЭ
Дополнительный период сдачи ОГЭ в 2026 году начинается 3 сентября. Сдать экзамены в это время смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат.
* 3 сентября — математика;
* 7 сентября — русский язык;
* 10 сентября — биология, география, история, физика;
* 14 сентября — иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия.
Резервные дни
* 21 сентября — русский язык;
* 22 сентября — математика;
* 23 сентября — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
* 24 сентября — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
* 25 сентября — по всем учебным предметам.
Изменения в ОГЭ в 2026 году
В 2026 году введен ряд изменений в порядок проведения ОГЭ. Они касаются как содержательной части экзамена — по некоторым предметам скорректированы критерии оценивания и формат заданий, так и организационного плана проведения экзамена, пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Ванда Арутюнян.
«Во-первых, с целью снизить нагрузку на школьников, до 2029 года продлен эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Девятиклассникам, которые определились с тем, что они уходят из школы после девятого класса и будут поступать в колледжи, достаточно сдать ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике», — пояснила эксперт.
В 2026 году два экзамена на ОГЭ можно сдавать в 12 регионах страны:
* Москва;
* Московская область;
* Санкт-Петербург;
* Липецкая область;
* Республика Татарстан;
* Камчатский край;
* Мурманская область;
* Ростовская область;
* Смоленская область;
* Тверская область;
* Тюменская область;
* Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Остальные девятиклассники сдают четыре предмета: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.
Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ в основной или дополнительный периоды, смогут бесплатно обучиться профессии рабочего или служащего. Соответствующий закон приняла в конце 2025 года Госдума. Перечень профессий и организаций, где можно будет проходить обучение, определят региональные власти.
Особое внимание в этом году уделяется соответствию заданий и требований экзамена школьной программе, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета Андрей Белоусов.
Общее для всех сдаваемых в рамках ОГЭ предметов нововведение – обеспечение строгого соответствия контрольно-измерительных материалов школьной программе дисциплин. Таким образом, в заданиях теперь точно не будет вопросов, которые выходят за рамки школьной программы.
Преподаватель русского языка в онлайн-школе ЕГЭLand и эксперт по подготовке к единому государственному экзамену Анастасия Болгова обратила внимание на одно из ключевых обновлений, которое связано с открытым банком заданий. По словам эксперта, он пополнился по всем предметам: появились новые прототипы заданий, и, соответственно, нужны новые навыки, которые лучше отработать заранее.
Ученику важно не просто решать привычные варианты, а знать все типы заданий, которые потенциально могут встретиться на экзамене,
— подчеркнула Болгова.
В 2026 году есть ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание.
ОГЭ по русскому языку
Одно из самых заметных и, пожалуй, самых комфортных для учеников изменений — обновление 13-го задания, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» методист по русскому языку Онлайн-школы №1 Екатерина Мыцких.
«Если раньше у многих вызывало сомнения различие между «примером-аргументом» и «примером-иллюстрацией», то теперь эта проблема снята. Формулировки стали проще и прозрачнее: в качестве примера можно использовать цитату из текста, указать номер предложения или кратко пересказать нужный фрагмент», — пояснила эксперт.
Еще в прошлом году изменился и подход к заданию 13.3, обратила внимание Мыцких. Теперь нет жесткого требования обязательно приводить второй аргумент из личного опыта. Достаточно найти оба примера внутри предложенного текста. И только если это невозможно — обращаться к жизненному опыту или литературе. При этом важно учитывать ограничения: примеры из комиксов, аниме или видеоигр не засчитываются.
«Отдельного внимания заслуживает обновление критериев оценивания, также с 2025 года. Появился показатель «логичность речи», который может насторожить формулировкой, но, по сути, это не новый критерий. Это переосмысление прежнего требования к смысловой цельности, связности и последовательности текста», — пояснила она.
За логичность и стройность изложения можно получить до двух баллов. Поэтому важно следить за тем, как выстроен текст, а не только за его содержанием. Увеличено количество допустимых логических ошибок для выставления 1 балла по критерию СК3 («Логичность речи»).
Изменилась и система оценки грамотности. Теперь за отсутствие ошибок каждого типа — орфографических, пунктуационных и других — начисляются отдельные баллы: до трех за каждую категорию. Но здесь есть важное условие: максимальный результат возможен только при полном отсутствии ошибок. Это делает грамотность не просто «фоном», а полноценным источником баллов.
Также при оценивании грамотности и фактической точности речи в этом году исключен особый подход к оцениванию работ, суммарный объем которых составляет 100–139 слов.
ОГЭ по математике
Общая структура, критерии оценивания и система баллов остались без изменений. Однако в демоверсии 2026 года переработан ряд заданий, а также появились новые типы заданий в банке ФИПИ, предупредила методист по математике Онлайн-школы №1 Мария Пудлич.
«В заданиях 1–5 изменений по сути нет: в демоверсии вновь представлены задачи про шины. Этот тип традиционно считается одним из самых сложных в первой части, поэтому его включение — это акцент на материале, который требует особого внимания. Важно не пугать формулировки, а сосредоточиться на главном: умении применять математические знания к практической ситуации», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
Изменение коснулось задания 6. Формулировка, где требовалось указать только числитель дроби, вернулась к привычной: «найдите значение выражения». По словам Пудлич, задание проверяет умение работать с обыкновенными и десятичными дробями, а также выполнять преобразования обыкновенных дробей в десятичные.
В задании 8 вместо степенных выражений теперь представлены иррациональные выражения, требующие умения работать со свойствами арифметического квадратного корня. Задание 9 дополнилось чуть более сложными линейными уравнениями, где важно не торопиться и внимательно выполнять преобразования.
«Наверное, самые серьезные изменения затронули задание 10. Оно дополнилось новыми типами: от диаграмм Эйлера и дерева вероятностей до применения теорем о вероятности событий. Вместе с этим сохраняются и привычные задачи. Поэтому теперь важно не просто механически применять формулы, а понимать, в какой ситуации какой метод использовать», — подчеркнула Мария Пудлич.
Изменения затронули и вторую часть экзамена:
* В задании 20 теперь представлено больше разнообразных неравенств — в банк ФИПИ были добавлены новые виды, решаемые методом интервалов.
* В демоверсии 2026 года вместо ранее представленного квадратного неравенства появилась система уравнений. Таким образом, от ученика требуется владение целым рядом сложных умений: уверенно применять метод интервалов к разным типам неравенств и решать разнообразные системы уравнений. Пудлич посоветовала помнить, что в экзаменационных вариантах могут встретиться и другие типы заданий, поэтому подготовка должна быть гибкой и охватывать все возможные форматы.
* В задании 21 по‑прежнему представлены задачи на смеси и сплавы — они традиционно считаются одними из самых сложных в этой части. Такие задания требуют не только умения составлять уравнения, но и внимательного анализа условия, что часто вызывает у школьников дополнительное напряжение, ведь в школьной программе задачам на смеси и сплавы уделяется меньше времени.
Большинство изменений в ОГЭ по математике носят точечный характер, но они заметно расширяют спектр проверяемых умений. Особое внимание стоит уделить заданию 10: новые форматы — диаграммы Эйлера, дерево вероятностей, теоремы о вероятностях — требуют не просто знания формул, а умения выбирать верную стратегию. Готовиться к экзамену теперь нужно шире, не зацикливаясь на привычных прототипах, — только так можно быть готовым к любому варианту.
ОГЭ по биологии
Преподаватель биологии на онлайн-платформе «Школково» Егор Лисун перечислил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в подготовке к экзамену в этом году.
Среди нововведений:
* Теория, на которую указывали сами составители: методы изучения биологии, профессии и науки, связанные с ней. Появилось большое количество заданий на эти темы, они несложные, но следует хотя бы единожды ознакомиться с ними.
* Теория по генетике. В 2026 году появилось больше заданий на эту тему. При этом ранее ее изучение многие опускали, так как считали, что данный блок вопросов в ОГЭ не появится.
* Составители стали уделять больше внимания практической части биологии. Появилось немало заданий, касающихся порядка оказания первой помощи в различных ситуациях — перелом, вывих, ожог.
«Главный совет — перейти от простого заучивания к пониманию процессов. Это облегчит восприятие теории и спасет, если какой-то процесс попросят объяснить», — отметил Лисун .
ОГЭ по физике
В 2026 году в ОГЭ по физике не произошло принципиальных изменений — ни в структуре экзамена, ни в типах заданий, рассказал «Газете.Ru» преподаватель физики и эксперт по ОГЭ в онлайн-школе подготовки к ЕГЭ «100балльный репетитор» Азат Адеев.
«Однако есть один важный нюанс, на который стоит обратить внимание. В прошлом году в банке ФИПИ появились задания по закону Кулона — ранее эта тема в ОГЭ практически не встречалась. Речь идет о задачах, связанных с изменением силы взаимодействия зарядов при изменении их величины или расстояния между ними. В 2026 году эта тема сохраняет актуальность, поэтому ее точно не стоит упускать при подготовке», — подчеркнул Адеев.
Отдельное внимание педагог рекомендовал уделить заданию №17 — экспериментальной задаче. Именно на ней ученики чаще всего теряют баллы: по статистике, почти каждая вторая работа получает за нее 0 баллов из 3. Основная проблема — не в сложности самого задания, а в его оформлении. Поэтому важно не только понимать физический смысл экспериментов, но и заранее отработать формат записи ответа, желательно через выполнение лабораторных и тренировочных работ.
«В целом экзамен остается достаточно предсказуемым и понятным: при системной подготовке он не должен стать неожиданностью для ученика», — выразил уверенность преподаватель.
ОГЭ по географии
В ОГЭ по географии в 2026 году также существенных изменений не появилось — некоторые задания лишь поменяли местами.
«Например, раньше последнее задание — №30 — содержало вопрос о стране мира или регионе России, которые нужно было определить по описанию. Теперь же этот вопрос стал под номером 21. Содержание КИМ (контрольных измерительных материалов — «Газета.Ru») также осталось прежним, поэтому никаких дополнений в подготовку по сравнению с 2025 годом вносить не нужно. Ориентироваться можно на официальную демоверсию от ФИПИ», — рассказал «Газете.Ru» преподаватель географии в Домашней школе Фоксфорда, эксперт ОГЭ Василий Горбунов.
Ученикам, которые готовятся к ОГЭ по географии, педагог рекомендовал внимательно читать вопросы, а также уделить особое внимание записи ответов.
«В бланке №1 следует использовать только символы из приведенного в нем образца, не указывать единицы измерения, если этого не требуют в задании, внимательно округлять полученные значения так, как это просят по условию. При работе с атласами нужно верно определять стороны горизонта: север-юг — по меридианам, запад-восток — по параллелям, а брать просто вертикальное и горизонтальное направления не стоит», — отметил он.
ОГЭ по истории
В этом учебном году ОГЭ по истории пройдет в привычном формате, однако структура экзамена изменится в ближайшем будущем. Как сообщили недавно в Минпросвещения РФ, с 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов. Он будет проводиться перед основным государственным экзаменом в форме допуска к ГИА в январе–апреле.
Кроме того, как стало известно, начиная с сентября 2026 года все школы страны будут работать по единым государственным учебникам истории. Всеобщая история и история России будут объединены в них в единый курс.
Советы по подготовке к ОГЭ
Накануне ОГЭ педагоги поделились лайфхаками по подготовке к различным предметам.
Так, Екатерина Мыцких напомнила, что экзамен по русскому языку — это не одно задание, а три разных формата, каждый из которых требует отдельной подготовки: сжатое изложение, тестовая часть и сочинение.
«Важно сразу учитывать тайминг: около часа уходит на изложение, примерно столько же — на тест, и еще полтора часа — на сочинение. Поэтому тренировки «на время» — не формальность, а необходимость. Без этого сложно уложиться в реальные рамки экзамена», — пояснила она.
Подготовку к изложению педагог посоветовала начинать с навыка осознанного слушания. Здесь важно не просто «услышать текст», а уловить его структуру: тему, основную идею, ключевые мысли.
При первом прослушивании лучше зафиксировать опорные слова, при втором — заполнить пробелы. Работать удобнее в черновике: сначала сократить текст, выстроить логику, проверить структуру и только потом переносить в бланк. Важно помнить и о формальных требованиях: не менее 70 слов и четкое деление на три абзаца — по количеству микротем.
Тестовая часть часто воспринимается как самая простая, но именно здесь «теряются» баллы из-за невнимательности или пробелов в теории. Задания проверяют базовую грамотность, а также умение работать с текстом.
Особое внимание педагог рекомендовала уделить средствам выразительности: чаще всего встречаются эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения и фразеологизмы. Не менее важно повторить лексику — синонимы, антонимы и другие группы слов.
Не бойтесь делать пометки прямо в КИМах — это экономит время и упрощает анализ.
«Сочинение традиционно становится самым сложным этапом. Здесь работает только регулярность: одно сочинение в неделю помогает не только «набить руку», но и понять, какой формат дается легче — лингвистический разбор, анализ текста или рассуждение на нравственную тему. Ключевое — структура: вступление, аргументированная основная часть и вывод. После написания важно вычитать текст: проверить логику, убрать повторы, исправить ошибки. И не забывать о разборчивости почерка — это напрямую влияет на проверку. Отдельное правило: личный опыт допустим только в задании 13.3», — отметила Мыцких.
Чтобы уверенно сдать ОГЭ по математике, нужно иметь крепкий фундамент знаний и навыков:
* выполнять действия с числами,
* работать с координатной прямой,
* преобразовывать выражения,
* решать уравнения и неравенства,
* строить и читать графики,
* находить вероятности,
* работать с последовательностями и текстовыми задачами.
«Отдельное внимание — геометрии. Именно она становится самой проблемной зоной для многих школьников. При этом обойти ее невозможно: без как минимум двух баллов за геометрические задания экзамен не сдать. Это значит, что придется возвращаться к основам — свойствам фигур, формулам площадей и периметров, тригонометрии. Подготовка начинается с честной оценки своего уровня», — подчеркнула Мария Пудлич.
Пробный вариант помогает понять, где вы находитесь сейчас и какую цель ставите. Если задача — просто сдать экзамен, приоритетом будут задания первой части и базовые геометрические навыки. Для более высокого результата, когда база доведена до автоматизма, можно переходить к оставшимся заданиям первой части и затем — ко второй.
«Отдельный акцент — на системности. После пробника стоит открыть кодификатор ФИПИ, выписать все темы и распределить их по дням. Пробные варианты нужно решать регулярно: раз в две недели, а в последний месяц — каждые пять дней. Параллельно — выучить формулы, теоремы и определения и обязательно тренировать устный счет: значительная часть потерь баллов связана именно с арифметическими ошибками», — подчеркнула эксперт.
Как снизить тревогу и избежать паники
Экзамен — это всегда больше, чем проверка знаний, отметила психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн.
«Это ситуация, в которой одновременно включаются и ответственность, и ожидания, и страх ошибиться. Поэтому тревога перед ОГЭ или ЕГЭ — абсолютно естественная реакция. Важно не пытаться «убрать» волнение любой ценой, а научиться с ним работать», — объяснила она.
Как справиться с тревогой перед ОГЭ
* Первый шаг — это признание: страх перед экзаменами нормален. Более того, умеренное волнение может даже помочь: оно мобилизует, настраивает на работу и не дает «расслабиться» в важный момент.
* Один из самых эффективных способов снизить тревогу — разбить подготовку на небольшие этапы. Когда перед глазами не «огромный экзамен», а конкретные, понятные задачи, уровень напряжения заметно снижается. Появляется ощущение контроля, а вместе с ним и уверенность.
* Не менее важен режим. Четкий график, в котором есть место и учебе, и отдыху, помогает не выгорать и сохранять работоспособность. Это не просто вопрос дисциплины — это способ снизить внутреннюю тревожность за счет предсказуемости.
* Отдельная опора — практика. Решение пробных вариантов делает экзамен знакомым: уходит ощущение неизвестности, появляется понимание структуры, темпа, требований. Чем больше «репетиций», тем спокойнее проходит сам экзамен.
«Но даже при хорошей подготовке моменты паники могут возникать. И здесь важно иметь «инструменты на месте». Простые дыхательные техники и методы расслабления помогают быстро снизить напряжение и вернуть контроль над ситуацией. На самом экзамене важно уметь «остановиться». Если накрывает паника — достаточно на минуту закрыть глаза, выдохнуть, представить желаемый результат. А затем вернуться к работе: взять ручку, черновик и начать решать», — рекомендовала Гольдштейн.
Ванда Арутюнян напомнила: волнение на экзамене допустимо, но паника — прямой путь к провалу. Важно понять: вся наша жизнь – это сплошные экзамены.
«Залог спокойных нервов на экзамене — это качественная подготовка к ОГЭ. Родители ученика могут помочь только в одном — создать спокойную атмосферу в доме и не пугать ребенка тем, что он не сдаст экзамен, не паниковать. Вместо этого чаще интересуйтесь, как у него дела с подготовкой, можете ли вы ему чем-то ему помочь. И ваш ребенок обязательно расскажет вам о своих проблемах и попросит помощи, если она ему нужна», — резюмировала эксперт.