Детство на Колыме, «Аншлаг» и бодибилдинг: жизнь и карьера Ефима Шифрина

Советский и российский актер театра и кино, юморист и писатель Ефим Шифрин отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. Он начинал свой творческий путь в студенческом театре, с годами превратившись в одного из самых узнаваемых артистов эстрадного жанра, — и сегодня, спустя почти пять десятилетий на сцене, продолжает радовать публику новыми программами и театральными работами. Как сложились карьера и личная жизнь Ефима Шифрина и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ефима Шифрина

Ефим (Нахим) Шифрин родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан Магаданской области. На севере Колымы семья оказалась вынужденно: в 1938 году его отец, писатель Залман Шифрин, был репрессирован по обвинению в шпионаже и провел несколько лет в лагерях, где по переписке познакомился с будущей женой и матерью Ефима Рашей Цыпиной. Ранние годы будущего артиста прошли на Колыме, и только в середине 60-х, после реабилитации отца, семья перебралась в Юрмалу, где Ефим окончил школу.

Ефим Шифрин с родителями YouTube

В 1973 году Шифрин поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета, но, проучившись всего год, забрал документы и переехал в Москву, где стал студентом эстрадного отделения Государственного училища циркового и эстрадного искусства. В 1978 году он получил диплом и продолжил учебу на факультете режиссеров эстрады ГИТИСа, который успешно окончил в 1985 году.

Эстрадная карьера Ефима Шифрина

Первые шаги на сцене Ефим Шифрин сделал еще будучи студентом училища циркового и эстрадного искусства: в 1977 году он начал играть в Студенческом театре МГУ, руководителем которого был педагог его курса, режиссер Роман Виктюк. В числе его первых работ — спектакли «До свидания, мальчики», «Утиная охота» и «Ночь после выпуска». В 1979 году Шифрин стал артистом Москонцерта, где проработал почти десять лет, совмещая выступления с учебой в ГИТИСе. В этот же период он добился первых серьезных успехов: в 1979 году Шифрин стал лауреатом Первого московского конкурса артистов эстрады, а в 1983-м — одержал победу уже на Всесоюзном конкурсе.

Ефим Шифрин в телепрограмме «Аншлаг», 1991 год YouTube

В 1985 году Ефим Шифрин представил свой первый моноспектакль «Я хотел бы сказать», в основу которого легли произведения писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Позднее в репертуар артиста вошли еще две постановки по текстам автора — «Три вопроса» (1987) и «Круглая луна» (1988). В это же время Шифрин стал постоянным участником юмористических передач на телевидении, благодаря которым прославился на всю страну. В частности, в 1986 году в программе «В нашем доме» он прочитал монолог «Мария Магдалина», цитаты из которого быстро ушли в народ, а сам артист закрепился в статусе одного из самых ярких представителей советской эстрадной сатиры. С этого момента Шифрин стал завсегдатаем главных юмористических передач отечественного телевидения — «Вокруг смеха», «Аншлаг», «Кривое зеркало» и других. Среди самых известных его монологов того периода — «Алло, Люся», «Дефицит», «Дрынолет», «Детектор лжи», «Нобелевский лауреат», «Я так много узнал» и другие.

В 1989 году артист представил эстрадно-музыкальный моноспектакль «Я играю Шостаковича», а уже в следующем году открыл в Москве собственную творческую площадку «Шифрин-театр», которой руководит по сей день. На этой сцене он выпускает моноспектакли и концертные программы, в которых сочетает юмор, драматургию и музыкальные номера, продолжая работать в формате авторского театра одного актера.

Ефим Шифрин на благотворительном концерте в Фонде строительства детской больницы в пострадавшем от землетрясения Спитаке, 1989 год Борис Кавашкин и Олег Иванов/ТАСС

Театральная карьера Ефима Шифрина

Параллельно с эстрадой Ефим Шифрин развивался как драматический актер. Его театральная карьера во многом связана с режиссером Виктюком, сотрудничество с которым артист начал еще в студенчестве. В 1994 году он сыграл в спектакле по пьесе Антонио де Бенедетти «Я тебя больше не знаю, милый», после чего принимал участие в таких знакомых постановках режиссера, как «Любовь с придурком», «М. Баттерфляй», «Путаны» и «Коза, или Кто такая Сильвия».

С начала 90-х артист регулярно выходил на сцену собственного «Шифрин-театра», а позже принимал участие в постановках Театра Терезы Дуровой (ныне Театриум на Серпуховке), Театра Сфера, Московского театра эстрады, Театра кукол имени Образцова и других площадок.

Ефим Шифрин (Король Игнаций) в сцене из спектакля «Принцесса Ивонна» в постановке режиссера Владимира Мирзоева в театре им. Е. Вахтангова, 2011 год Александр Куров/ТАСС

Другие проекты Ефима Шифрина

Эстрадную и театральную деятельность Ефим Шифрин совмещал с работой в кино и на телевидении. Среди наиболее заметных киноработ артиста — роли в фильме Андрея Кончаловского «Глянец» (2007), картине Владимира Мирзоева «Контракт» (2012) и сериале Федора Стукова «Филфак» (2017). На телевидении он появлялся в проектах «Театр эстрады», «Вместе с дельфинами» и «Цирк со звездами», а также был ведущим собственного шоу «Алло, Фима!» на НТВ и обновленной версии передачи «Вокруг смеха» на Первом канале.

Шифрин известен также как автор автобиографических книг: «Театр имени меня» (1994), «Личное дело Ефима Шифрина» (1997), «Течет река Лета» (2010), «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни» (2021) и «Я большая панда» (2023). Артист не только пишет, но и озвучивает книги: в его исполнении можно послушать «Иностранку» и «Соло на ундервуде» Сергея Довлатова, роман «Белое на черном» Рубена Давида Гонсалеса Гальего, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и другие произведения.

Ефим Шифрин на презентации своей книги «Течет река Лета...» в московском книжном магазине «Библио Глобус», 2010 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Отдельное место в творчестве Шифрина занимает музыка: в его репертуаре множество вокальных номеров, в числе которых романсы Дмитрия Шостаковича, песни Марка Минкова, Михаила Кочеткова и других исполнителей. А в 1998 году артист исполнил 13 композиций в мюзикле Евгения Гинзбурга «Ангел с окурком».

Бодибилдинг в жизни Ефима Шифрина

В начале 90-х Ефим Шифрин увлекся бодибилдингом. По словам артиста, в тренажерный зал он пришел уже в зрелом возрасте, решив кардинально изменить физическую форму и образ жизни.

«Однажды я сидел в гостинице в каком-то городе и смотрел по телевизору «Вокруг смеха» со своим участием. И вдруг я посмотрел на себя как на чужого человека. Я увидел на экране еще молодого мужчину, у которого уже появился живот. И тут меня пронзила мысль, что мое актерское будущее будет зависеть от этого человека, который уже себя запустил», — рассказывал он.

Довольно быстро спорт стал важной частью его повседневной жизни: Шифрин полностью отказался от вредных привычек и начал придерживаться строгого режима питания и нагрузок. Со временем он уже не просто поддерживал форму в зале, но и принимал участие в любительских соревнованиях по бодибилдингу. В 2000 году Ефим Шифрин получил премию «Мистер фитнес», а в 2006-м — был награжден дипломом Комитета физкультуры и спорта Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Ефим Шифрин nakhim.shifrin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Личная жизнь Ефима Шифрина

Ефим Шифрин не женат и не имеет детей , что не раз становилось поводом для обсуждений в прессе, однако сам он всегда избегает любых комментариев на эту тему.

«Я не очень люблю вторжения в свою частную жизнь, потому что руководствуюсь своим отношением к частной жизни другого человека. Никогда не позволю себе даже у близких знакомых спросить о вещах, которые составляют круг их частной жизни», — говорил он в интервью.

Впрочем, в 2021 году в программе «Судьба человека» артист признался Борису Корчевникову, что в возрасте 26 лет все же был женат, но этот опыт оказался неудачным и брак вскоре распался.

Чем сегодня занимается Ефим Шифрин

Сегодня Ефим Шифрин остается востребованным артистом — его гастрольный график расписан на год вперед. Эстрадные программы он совмещает с работой в театре: увидеть его на сцене можно в спектаклях «Тест на любовь» и «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла, «Танцуй со мной» в Театре эстрады, «Последний стендап миллионера» в зале ЦДКЖ и на других площадках. Кроме того, в последние годы Шифрин стал чаще сниматься в телепроектах: среди его свежих работ роли в сериалах «Олдскул» (2025-...) и «Планетяне» (2025).

В 2022 году СМИ писали, что Шифрин якобы уехал из России в Израиль, где оформил второе гражданство. Артист эти заявления опроверг, подчеркнув, что не планирует иммиграцию, а в Израиль приезжает, чтобы навестить своего старшего брата.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017-м, ни в 2020-м, ни в 23-м. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!», — заявил он.

В канун своего 70-летия Ефим Шифрин дал большой концерт в Москве, в котором приняли участие друзья и коллеги артиста — Александр Розенбаум, Владимир Винокур, Сергей Лазарев, Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Елена Воробей и другие звезды.