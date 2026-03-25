Тренер «Реала» необычным образом задобрил игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа необычным способом благодарит футболистов после победных матчей, передает Yahoo Sports.

По информации журналиста Эду Агирре, тренер на следующий день после успешных игр приносит на базу мучное и раздает футболистам на завтрак.

«Альваро говорит игрокам: «Парни, завтрак». Ходит и раздает круассаны, пончики…», — заявил Агирре.

18 марта «Реал» обеспечил себе место в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв в ответном матче стадии 1/8 финала «Манчестер Сити».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 1:2. Первый гол в матче забил игрок «Реала» Винисиус Жуниор, который реализовал пенальти на 22-й минуте. «Горожане» сравняли на 41-й минуте, отличился Эрлинг Холанд. На 90+2-й минуте Винисиус забил свой второй мяч в этой игре.

