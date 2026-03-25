Российские туристы на Шри-Ланке не будут стоять в очередях на заправках

РСТ: туристов из России проблемы с топливом на Шри-Ланке не коснутся

Ограничения, введенные на заправках Шри-Ланки, и проблемы с топливом не коснутся российских туристов. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

«Туркомпании имеют преимущества перед самостоятельными туристами, поэтому наших клиентов, по заверению партнеров, проблемы с топливом не коснутся. То есть наши туристы как на Шри-Ланке, так и в других странах, пользуются услугами принимающих компаний (трансферы, экскурсии) и не стоят в очередях за бензином для байков. Наши партнеры не повышали цены на трансферы, все цены остались без изменений. Возможно, в ближайшей перспективе ситуация изменится, но вряд ли это скажется на логистике маршрутов — спрос на экскурсионные программы на острове довольно высокий и принимающие компании постараются сохранить их без изменений», — сказал Подколизин.

О том, что подорожания трансферов «и иных сопутствующих услуг» на Шри-Ланке сейчас нет, подтвердили и в пресс-службе туроператора Let's Fly.

«Принимающие компании продолжают самостоятельно решать возникающие вопросы в рабочем порядке. Отдельно можно упомянуть ситуацию на Филиппинах: там наблюдаем незначительное повышение цен на трансферы», — заявили в Let's Fly.

До этого Шри-Ланка ввела еженедельный выходной для госучреждений, университетов и школ по средам. Мера направлена на экономию топлива на фоне топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Guardian, такое решение приняли на следующий день после введения жесткого нормирования топлива, призванного остановить закупки.

Очереди на заправках по всей стране не исчезают вторые сутки. На прошлой неделе правительство Шри-Ланки подняло цены на топливо на 8%. Причина — опасения, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке нарушит поставки и спровоцирует новый скачок цен.



Ранее Шри-Ланка обратилась к России с просьбой обеспечить поставки энергоносителей.