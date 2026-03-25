Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российские туристы на Шри-Ланке не будут стоять в очередях на заправках

РСТ: туристов из России проблемы с топливом на Шри-Ланке не коснутся
Global Look Press

Ограничения, введенные на заправках Шри-Ланки, и проблемы с топливом не коснутся российских туристов. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

«Туркомпании имеют преимущества перед самостоятельными туристами, поэтому наших клиентов, по заверению партнеров, проблемы с топливом не коснутся. То есть наши туристы как на Шри-Ланке, так и в других странах, пользуются услугами принимающих компаний (трансферы, экскурсии) и не стоят в очередях за бензином для байков. Наши партнеры не повышали цены на трансферы, все цены остались без изменений. Возможно, в ближайшей перспективе ситуация изменится, но вряд ли это скажется на логистике маршрутов — спрос на экскурсионные программы на острове довольно высокий и принимающие компании постараются сохранить их без изменений», — сказал Подколизин.

О том, что подорожания трансферов «и иных сопутствующих услуг» на Шри-Ланке сейчас нет, подтвердили и в пресс-службе туроператора Let's Fly.

«Принимающие компании продолжают самостоятельно решать возникающие вопросы в рабочем порядке. Отдельно можно упомянуть ситуацию на Филиппинах: там наблюдаем незначительное повышение цен на трансферы», — заявили в Let's Fly.

До этого Шри-Ланка ввела еженедельный выходной для госучреждений, университетов и школ по средам. Мера направлена на экономию топлива на фоне топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Guardian, такое решение приняли на следующий день после введения жесткого нормирования топлива, призванного остановить закупки.

Очереди на заправках по всей стране не исчезают вторые сутки. На прошлой неделе правительство Шри-Ланки подняло цены на топливо на 8%. Причина — опасения, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке нарушит поставки и спровоцирует новый скачок цен.

Ранее Шри-Ланка обратилась к России с просьбой обеспечить поставки энергоносителей.

 
Теперь вы знаете
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!