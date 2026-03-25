На Украине рассказали, что докажет нежелание России воевать с НАТО

Действия России в конфликте на Украине и количество российских войск на территории Белоруссии покажут, собирается ли Москва атаковать Прибалтику и НАТО. Об этом рассказал военнослужащий Сил тероробороны ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире украинского 24 Канала.

«Если Россия продолжит ракетно-дроновые удары по территории Украины, это будет означать, что сейчас никакого вторжения в страны Балтии они не планируют. И второе: если не будет войск на территории Беларуси, то, конечно, нет», — отметил он.

Мусиенко подчеркнул, что сейчас концентрации российских войск на территории Белоруссии он не видит, поэтому говорить об атаке Москвы на Прибалтику рано.

При этом солдат ВСУ считает, что Россия в случае гипотетического конфликта не будет воевать против стран Прибалтики так же, как с Украиной. По его мнению, Москва может планировать «значительное привлечение техники».

Он также подчеркнул, что учения НАТО показывают, что альянс готовится к конфликту с Россией.

«НАТО готовится к подобным действиям. На самом деле все их учения предусматривают, что Россия так или иначе применит огневую мощь различного характера и готовится этому противодействовать», — сказал он.

В марте председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон написал, что утверждения о «планах» России атаковать страны Балтии базируются на необоснованных домыслах.

В феврале страны НАТО также провели крупнейшие учения на Балтике, причем без участия США. Генсек НАТО Марк Рютте объяснил учения в Балтийском море, в Арктике и у восточных границ НАТО угрозой со стороны России. Также в феврале итальянское издание l'Antidiplomatico писало, что столкновение НАТО с Россией возможно через пять-шесть лет.

5 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, на которых имитировалось атака России на Литву.

Кроме того, в феврале эстонская разведка заключила, что Россия не будет нападать на членов НАТО в ближайшие годы.

