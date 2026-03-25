В России годовая инфляция в марте ускорилась до 6%

Росстат: годовая инфляция в России в марте 2026 года ускорилась до 6%

Инфляция в России в период с 17 по 23 марта составила 0,19%, что выше показателя предыдущей недели с 11 по 16 марта, который составлял 0,08% (из-за праздничных дней расчет производился за 6 дней). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С 3 по 10 марта - 0,11% (за 8 дней), с 25 февраля по 2 марта - 0,08% (за 6 дней), и с 17 по 24 февраля - 0,19% (за 8 дней).

С начала марта рост потребительских цен достиг 0,41%, а с начала 2026 года - 2,78%.

Анализ данных за аналогичный период марта текущего и прошлого годов показывает, что годовая инфляция в РФ демонстрирует ускорение. Согласно методике ЦБ, основанной на недельной динамике, она выросла до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля). Расчеты Минэкономразвития, использующие среднесуточные данные за весь март 2025 года, также указывают на ускорение – до 5,84% с 5,79% на 16 марта. Разница в оценках объясняется тем, что в марте прошлого года рост цен был умеренным в первой половине месяца, а затем ускорился.

В период с 17 по 23 марта 2026 года цены на плодоовощную продукцию остались стабильными, в то время как неделей ранее наблюдалось снижение на 0,2%. Это произошло на фоне значительного удешевления огурцов (на 5,8%).

В то же время, отмечен рост цен на некоторые виды овощей: морковь и помидоры подорожали на 2,5%, картофель – на 1,1%, капуста и бананы – на 1,0%, яблоки – на 0,8%, а свекла – на 0,7%.

За прошедшую неделю значительно выросли цены на куриные яйца (на 1,8%), а также на говядину, баранину и сахарный песок (на 0,5%), хлеб пшеничный, гречку и водку (на 0,3%).

Наблюдалось снижение цен на мясо кур (на 0,6%), маргарин (на 0,4%), колбасные изделия, вермишель и рис (на 0,3%).

Среди непродовольственных товаров отмечен значительный рост цен на смартфоны – на 1,3%.

Стоимость автомобильного бензина за период с 17 по 23 марта увеличилась на 0,4%, а дизельного топлива – на 0,2%.

